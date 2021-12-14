Тищенко запропонував "слугам" відсвяткувати Новий рік в елітному ресторані: ціни вражають, – ЗМІ

Микола Тищенко запропонував однопартійцям відсвяткувати Новий рік в елітному ресторані Harvest під Києвом. Ціни у закладі вражають: пляшка найдешевшого шампанського коштує 2 650 гривень.

Журналісти про пропозицію Тищенка "слугам народу" дізналися, помітивши його повідомлення в месенджері. Переписувався парламентар у залі Верховної Ради.

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Пропозиція Тищенка "слугам" щодо Нового року

Скандальний депутат запропонував однопартійцям відсвяткувати Новий рік в елітному ресторані Harvest у селищі Козин, що неподалік Києва.

Меню ресторану

Відповідно до меню закладу, ціни там також елітні. Наприклад, за пляшку найдешевшого шампанського потрібно викласти 2 650 гривень, гарячі закуски коштують від 220 до 990 гривень.

Гостях ресторану пропонують бургер з мармурової яловичини з трюфелем за 790 гривень та камчатський краб за 450 гривень (ціни за 100 грамів). Стейк "Рібай Австралія у золоті" ще дорожчий – 1 690 гривень (за 100 грамів).



Тищенко запропонував "слугам" відсвяткувати Новий рік у Harvest​ / Фото з фейсбуку ресторану

Що відомо про Harvest

Заклад належить до сім'ї ресторанів TARANTINO family. Інші ресторани групи: "Муракамі", "Хачапурі і вино", "Маяк", Havana, "Руккола", "Одесса-мама", Fabius. Їхнім власником є Дмитро Федотенков.



Найдешевше шампанське у закладі коштує 2 650 гривень / Фото з фейсбуку ресторану

Скандали з Тищенком, карантином і ресторанами

Вперше Тищенко опинився у центрі такого скандалу навесні 2020 року. Тоді журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування щодо його ресторану "Велюр". Вони опублікували докази, що заклад "слуги народу" приймав відвідувачів під час жорсткого карантину. Тищенко відповів, що це були особисті зустрічі, а гості "сиділи голодними".

У квітні 2021 року нардеп влаштував приватну вечірку з нагоди дня народження дружини. Тоді в Україні також діяли жорсткі карантинні обмеження.За інформацією журналістів-розслідувачів "Схем", подія відбулася в п'ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва. Гостей просили не публікувати світлини з події у день святкування та не ставити геолокацію.

Текст допису Новини.LIVE

Любитель дешевих продуктів з Бесарабки Микола Тищенко сьогодні запропонував однопартійцям відсвяткувати у заміському ресторані Harvest. Він розташований по Обухівському шосе у Козині.

Пляшечка найдешевшого шампанського у цьому ресторані коштує 2650 гривень, гарячі закуски від 220 до 990 гривень.

У меню навіть є бургер з мармурової яловичини з трюфелем всього за 790 гривень та камчатський краб за 450 гривень 100 грамів. А ось за стейк Рібай Австралія у золоті доведеться віддати 1690 гривень за 100 грамів.