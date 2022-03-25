Тиск на Пашиняна, – експерт розповів, чи можлива участь Вірменії у війні проти України

У Нагірному Карабасі почалось воєнне загострення між Вірменією та Азербайджаном. Це пов'язано з повномасштабним вторгненням Росії до України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. За його словами, офіційний Єреван зберігає нейтралітет у ставленні щодо війни в Україні.

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"У самій Вірменії є сили, які виступають проти війни й підтримують Україну, а є сили, що за війну", – сказав Семиволос.

Визнати Крим російським

За словами президента Центру, у Вірменії є мілітарні утворення, які воліють воювати й відправити своїх найманців в Україну. Тобто ситуація доволі складна.

"Не думаю, що Москва серйозно розглядає участь Вірменії у війні, але очевидно, що вони можуть використати цю обставину як елемент тиску на Пашиняна (прем'єр-міністр Вірменії – 24 канал), щоб змусити визнати певні політичні реалії, що вигідні Росії – Крим й незаконні утворення", – розповів Семиволос.

Що відбувається між Вірменією та Азербайджаном

У Вірменії заявили, що Азербайджан наступає в бік села Парух та Храморт Аскеранського району. Однак у Баку спростовують інформацію та називають її спробою заплутати громадськість. Проте азербайджанські військові не повертаються на свої позиції.

Семиволос про воєнні дії у Вірменії: дивіться відео