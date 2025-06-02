Зеленський розповів, що буде, коли Росія перетворить перемовини в Стамбулі на "пусті балачки"

Якщо Росія перетворить сьогоднішню зустріч з українською делегацією у Стамбулі на "порожні балачки", має бути новий рівень тиску на Москву.

Відповідну заяву у понеділок, 2 червня, зробив президент Володимир Зеленський за підсумками Вільнюського саміту "Бухарестської дев’ятки" й нордичних країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента Україна.

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Що заявив Зеленський після переговорів

Український президент наголосив на потребі тиску на російську сторону у разі її зневажливого ставлення до переговорів у Стамбулі.

Сьогодні ми ясно бачимо ситуацію. Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожні балачки, то повинен бути новий рівень тиску, нові санкції, не лише від Європи. Ми повинні працювати по спільних санкціях, на рівні,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, щодо цього питання необхідно працювати на рівні G7, зокрема за участі США та інших охочих держав. Він наголосив, що потрібно серйозно обмежити російську торгівлю нафти та її використання танкерів. Також президент зауважив на вторинних санкціях.

"Без тиску Путін просто продовжить бавитися в ігри з усіма, хто хоче, щоб ця війна завершилася", – резюмував президент України.

До слова, крім вищезгаданого, на саміті Зеленський наголосив на необхідності допомагати Україні, зокрема, партнери можуть надати оборонній сфері допомогу у виробництві зброї. За його словами, якщо Росія зазнаватиме втрат, це може підштовхнути її до дипломатії.