Спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що намагався стримати тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського. Водночас переговірник дорікнув Києву за надмірну публічність у розмовах про мирні плани.

Про це Кушнер розповів в інтервʼю журналу New York.

Що Кушнер розповів про тиск Трампа на Зеленського?

За словами зятя американського президента, він прагне якнайшвидше завершити війну Росії проти України та зупинити тиск Вашингтона на Київ.

Кушнер зазначив, що співчуває українському президенту та намагається діяти в інтересах українців. За його словами, він докладав зусиль, щоб переконати Трампа не посилювати тиск на Зеленського.

Водночас спецпосланець вважає, що звичка української сторони публічно коментувати перебіг переговорів шкодить дипломатичному процесу.

Як приклад він навів зустріч із українською делегацією в Маямі. Тоді Кушнер повідомив, що Трамп збирається прийняти пропозицію Володимира Путіна щодо обміну дизельного пального на послаблення санкцій.

Зеленський одразу виступив із протестом і заявив, що Україну зробили жертвою. У відповідь Трамп сказав, що Україні варто знайти нового президента.

Американський спецпосланець переконаний, що після завершення бойових дій перед Україною відкриються значно кращі перспективи. Він закликав Зеленського зосередитися на отриманні надійних гарантій безпеки, а після завершення війни – на економічному розвитку та відновленні держави.

Я намагався показати Зеленському таке: давайте знайдемо спосіб, за якого, якщо вам вдасться зупинити війну й отримати надійні гарантії безпеки для України, ви одразу переключитеся на економіку й самі очолите відновлення країни,

– сказав Кушнер.

Зазначимо, спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер брали участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. Зокрема, Кушнер заявляв, що головною перешкодою для укладення мирної угоди залишаються територіальні вимоги Росії, на які не погоджується Київ.