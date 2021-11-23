Тисяча для вакцинованих: уряд хоче долучити до програми авіаквитки

Міністерство інфраструктури веде переговори з українськими авіакомпаніями, аби ті взяли участь у програмі 1 тисячі гривень для вакцинованих українців. Якщо перемовини будуть успішними, то ці гроші щеплені проти COVID-19 зможуть витратити на авіаквитки.

Як сказав очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю, наразі вже 4 українські авіаперевізники попередньо готові до реалізації цієї ініціативи.

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Кубраков зазначив, що ці перевізники готові адаптувати ціну та конкурувати за пасажирів.

Ми, звісно ж, підтримуємо цю ідею і розуміємо, що, найімовірніше, отримувачем цих коштів у результаті буде саме Укрзалізниця. Водночас ми ведемо діалог з українськими авіакомпаніями, які заздалегідь висловили готовність адаптувати ціну,

– зауважив міністр.

Важливість цієї програми

Кубраков, додав, що інфраструктурні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та Міжнародний аеропорт "Бориспіль", беруть участь у робочій групі разом із Міністерством цифрової трансформації та іншими учасниками.

"Наприкінці року ми завжди маємо певне зростання користування пасажирським транспортом. Але наразі, коли розпочалися обмежувальні заходи у зв'язку з посиленням епідемії COVID-19, ми відчуваємо якийсь відтік пасажирів, відповідно, недоотримуємо прибуток. Тому ми, звісно ж, як постраждала в цій частині галузь, дуже сподіваємося, що це нам допоможе", - наголосив міністр.

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За словами Кубракова, ідея залучення у програмі інфраструктурних компаній полягає саме в тому, щоб щеплені українці могли оплатити поїздки Україною. Це потрібно для того, щоб розвивати внутрішній туризм.

Що відомо про виплати вакцинованим українцям

Президент Володимир Зеленський раніше анонсував, що з 19 грудня в Україні запрацює програма з надання 1 тисячі гривень громадянам, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Виплата здійснюватиметься у вигляді ваучерів усім громадянам, які пройшли повний курс щеплення проти коронавірусної інфекції як до 19 грудня, так і після. Процес отримання грошей тими, у кого є Дія, і тими, у кого немає, відрізнятиметься, але ні про кого не забудуть.

Ця програма спрямована на підтримку 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали від коронакризи та де є загроза втрати робочих місць. Зокрема, це креативні індустрії та сфера внутрішніх перевезень.

Загалом програмою зможуть скористатися майже 6 тисяч суб'єктів підприємництва. За отриману через Дію тисячу гривень люди зможуть: