У Києві працівники Служби безпеки України затримали чиновницю на хабарі. Начальниця Служби у справах дітей отримала хабар за усиновлення дитини.

Деталі скандалу

Чиновниця вимагала гроші від родин, які планували усиновити малюків із дитячих будинків. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Усиновлення 4-річної дитини начальниця Служби у справах дітей оцінила в 1 тисячу доларів.

Працівники СБУ затримали посадовицю на робочому місці під час отримання усієї суми хабаря,

– мовиться у повідомленні.

Жінку вже затримали правоохоронці, слідчі дії наразі тривають. Її звинувачують за статтею 368 про одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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Якщо провину жінки доведуть, то їй може загрожувати: