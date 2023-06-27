Тисяча тонн допомоги для 200 тисяч людей, – волонтери підбили підсумки роботи

Волонтерський штаб "Українська команда" за час існування надав допомогу 200 тисячам військових та цивільних. Загальна вага цієї допомоги вже перевищила 1 мільйон кілограмів.

Своїми досягненнями волонетри поділились у блозі в фейсбуці, додавши цифри результатів роботи.

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"Одразу три основні показники, за якими ми звітуємо, майже одночасно подолали досить солідні "круглі" позначки. 1 000 000 кілограмів вантажів доставлено на передову, у військові підрозділи та госпіталі, переселенцям та мешканцям регіонів, постраждалих від воєнних дій. 200 тисяч людей, військових і цивільних, отримали допомогу від "Української команди". 200 мільйонів гривень становить загальна вартість цієї допомоги", – повідомляють в "Українській команді".

Волонтери зазначають, що й надалі будуть підтримувати військових і цивільних.

Вважаємо такі показники доказом того, що ми робимо важливу і корисну справу. Тож працюємо далі. До повної перемоги! Підтримуємо наших захисників та людей, що постраждали від війни. Разом обов’язково переможемо!

– наголосили в "Українській команді".

Волонтери "Української команди" підбили підсумки роботи / Фото "Українська команда"

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала 20 тонн гуманітарної допомоги мешканцям затопленої Херсонщини.

Також повідомлялося, що дві бригади отримали від "Української команди" колеса для десятків військових машин, а ще декілька військових підрозділів – партії дронів-камікадзе та розвідувальних безпілотників.