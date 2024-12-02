Донат, квитки, книги: на що можна витратити тисячу Зеленського

Із грудня українці мають право отримати "зимову єПідтримку", названу в народі тисячею від Зеленського. Оформити допомогу можна і на дитину. Тисячу не будуть обкладати податками.

24 Канал із посиланням на Мінфін нагадує, на що можна витратити "зимову тисячу" і як її оформити. Заяву на отримання допомоги подали 2,5 мільйона українців.

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На що можна витратити "тисячу Зеленського"

Програма, ініційована президентом України Володимиром Зеленським, покликана надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період. Отримані гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Водночас українці можуть спрямувати кошти на підтримку Збройних Сил України, зокрема, через придбання військових облігацій,

– ідеться на сайті Мінфіну.

Номінальна вартість однієї облігації – якраз тисяча гривень. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати у Дії.

Важливо! Витратити кошти, нараховані на банківську картку, можна буде до кінця 2025 року. А от кошти, які доставлятиме Укрпошта пенсіонерам та людям з інвалідністю, можна буде використати до березня 2025 року. Надання допомоги через Укрпошту почнеться 4 грудня.

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