Тисяча за вакцинацію підліткам, як покращити імунітет: новини про коронавірус 7 лютого
Віднині підлітки можуть отримати тисячу гривень за вакцинацію. Науковці розповіли, як імунітет можна "навчити" боротися з усіма варіантами коронавірусу, включно з Омікроном. У МОЗ розповіли, коли ситуація з COVID стабілізується та який буде максимум хворих. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 лютого.
Новини про коронавірус в Україні 7 лютого
Захворюваність на COVID-19 продовжує падати
Джерело: МОЗ
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 23 378 людей, зокрема, 2 242 дитини та 394 медпрацівники. Втім, зниження захворюваності є традиційним після вихідних.
Увага Чи можна справді вважати Омікрон легкою версією COVID-19
Також зменшилась кількість людей, які потребували госпіталізації з коронавірусом – 2 699. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 115 пацієнтів. Натомість видужали – 5 024 людини.
Низькі показники захворюваності можна пояснити спадом темпів тестування в країні. Впродовж доби 6 лютого в країні провели 74 083 тести на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 40 818,
- методом ІФА – 2 618,
- дослідження експрес-тестами на антиген – 30 6472.
Тим часом у минулий четвер, 3 лютого, коли захворюваність сягнула рекордні 43,7 тисячі, було проведено 164 456 тестів.
Добовий приріст нових хворих по країні:
- Місто Київ – 2 266;
- Вінницька область – 418;
- Волинська область – 586;
- Дніпропетровська область – 988;
- Донецька область – 620;
- Житомирська область – 1 188;
- Закарпатська область – 471;
- Запорізька область – 446;
- Івано-Франківська область – 779;
- Київська область – 586;
- Кіровоградська область – 213;
- Луганська область – 248;
- Львівська область – 2 122;
- Миколаївська область – 990;
- Одеська область – 2 033;
- Полтавська область – 494;
- Рівненська область – 1 142;
- Сумська область – 1 024;
- Тернопільська область – 907;
- Харківська область – 1 609;
- Херсонська область – 703;
- Хмельницька область – 1 713;
- Черкаська область – 676;
- Чернівецька область – 749;
- Чернігівська область – 407.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 307 437 випадки захворювання. Станом на 7 лютого видужали – 3 681 092 людини. На жаль, 101 392 випадки – летальні.
Загалом в країні провели 18 603 958 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
За добу 6 лютого в Україні проти COVID-19 вакцинували 18 626 людей. Першу дозу отримала 5 741 людина, другу дозу – 8 028 людей. Крім того, додаткову дозу отримали 86 людей, бустерну дозу – 4 771 людина.
Актуально В Україні продовжує падати захворюваність на COVID-19
Щеплення проводили 398 мобільних бригад з імунізації, 1 899 пунктів щеплення та 407 центрів вакцинації населення.
Використовували 4 препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 13 815 щеплень,
- Sinovac (CoronaVac) – 2 922,
- Moderna – 1 623,
- AstraZeneca – 266.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – майже 14,8 мільйона.
Додаткову дозу отримали 20 332 людини, бустерну дозу – понад 459 тисяч людей.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Як отримати тисячу за вакцинацію підліткам
Джерело: Мінцифри
Від сьогодні, 7 лютого, українці у віці від 14 до 18 років можуть отримати тисячу гривень за програмою "єПідтримка".
Алгоритм дій. Спершу потрібно відкрити картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів, після чого подати заявку в застосунку "Дія", натиснувши "Послуги – єПідтримка – Отримати допомогу".Увага! Щоб оформити виплату, потрібно бути двічі вакцинованим проти COVID-19.
Ситуація з коронавірусом стабілізується у березні
Джерело: 24 канал
У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що максимальні показники захворюваності на коронавірус в країні сягатимуть до 60 тисяч за добу. Однак з початку березня в Україні ситуація може стабілізуватися.
Єрмак поборов коронавірус
Джерело: фейсбук Андрія Єрмака
Андрій Єрмак у понеділок, 7 лютого, повідомив, що поборов коронавірус. Глава Офісу Президента розповів: вже сьогодні він вирушить на роботу.
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Новини про коронавірус у світі 7 лютого
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 7 лютого у світі виявили понад 395 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Бразилія та Німеччина.
Росія б'є усі коронавірусні рекорди
Джерело: MedicalXpress
За минулу добу в Росії зафіксували 189 071 новий випадок зараження, це приблизно на 2800 випадків більше, ніж у попередній день. Цей показник у 10 разів більший, ніж на початку січня, коли щоденно нових випадків було близько 17 000.
Нові дослідження коронавірусу
Патології в мозку у померлих COVID-пацієнтів
Джерело: Alzheimer's & Dementia
Науковці виявили у померлих від коронавірусу пацієнтів патологію мозку, характерну для хвороби Альцгеймера. На думку дослідників, імунна відповідь, характерна для важкої форми коронавірусу, провокує запалення в головному мозку. Це відповідає за дисфункцію ріанодинових рецепторів та за підвищення рівнів фосфорильованого тау-білка.
Перебіг Омікрону, Альфа та Дельта: порівняльний аналіз
Джерело: The American Journal of Pathology
Як з'ясувалося, пацієнти з Омікроном були на декілька років молодші за пацієнтів з Альфа або Дельта: середній вік перших — 44,3 року, 57,8% становлять жінки. До того ж інфіковані Омікроном рідше потребували госпіталізації, а якщо й потрапляли на лікування до лікарень, то проводили там значно менше часу.
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6 нових симптомів Омікрону
Джерело: Express
Омікрон викликає симптоми, які нагадують звичайну застуду – зокрема, нежить, головний біль та слабкість. Однак тепер дослідники звернули увагу, що у хворих можуть спостерігатися й інші ознаки хвороби, зокрема:
- потріскані чи запалені губи;
- запалення та висип на пальцях ніг – так звані "ковідні пальці";
- сухість шкіри на шиї, передній частині грудей;
- висип на руках, ліктях і ногах, схожий на пітницю;
- висип, що нагадує кропивницю;
- висип у формі пурпурних або червоних болючих плям, який схожий на обмороження шкіри.
Як покращити імунітет проти коронавірусу
Джерело: Nature Medicine
Науковці розповіли, як імунітет можна "навчити" боротися з усіма варіантами коронавірусу, включно з Омікроном. Загалом для цього потрібно: отримати 3 дози вакцини проти COVID-19;
перехворіти на коронавірус, після чого пройти курс принаймні з двох щеплень; вакцинуватися, а потім інфікуватися COVID-19.
Розмарин може допомогти проти COVID-19
Джерело: Antioxidants
Науковці виявили, що з'єднання, яке містить розмарин може бути непоганою зброєю проти коронавірусу. Хоча дослідження є попереднім, дослідники припускають, що карнозинова кислота має противірусний ефект.