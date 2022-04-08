Тисячі людей чекали на евакуацію: кадри з вокзалу в Краматорську, який атакували окупанти

Російські окупанти цинічно нанесли ракетний удар по вокзалу в Краматорську. Там близько 4 тисяч людей з Донецької та Луганської областей чекали на евакуаційний потяг.

Мешканці Донецької та Луганської областей евакуаційним потягом хотіли виїхати до більш безпечних населених пунктів. Однак близько 10:30 на вокзал окупанти нанесли ракетний удар.

Зауважте Від ракети мали загинути всі люди на вокзалі, – мер Краматорська

Від ворожої атаки загинули щонайменше 39 людей, з яких 4 – діти. Крім того у лікарнях опинилися понад сотня поранених.

В ефірі загальнонаціонального марафону мер Краматорська Олександр Гончаренко заявив, що до міста приїхали лікари із сусідніх міст. Кілька десятнів хірургів одночасно оперують постраждалих.

Відомо, що окупанти атакували Краматорськ "Точкою-У".

Окупанти випустили ракети на вокзал у Краматорську: дивіться відео