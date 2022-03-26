Тисячі людей на мітингу у Варшаві лягли на землю, демонструючи вбитих окупантами українців

25 березня у Варшаві пройшов мітинг на підтримку України. Тисячі учасників акції "Припиніть обіцяти, почніть діяти!" закликали Захід захистити Україну від російської агресії, зокрема, закрити небо.

Понад 4000 людей вийшли на вулиці, щоб звернути увагу на жертви серед цивільного населення. Вони вшанували пам'ять про них у цікавий спосіб – лягли на землю.

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Тисячі людей на мітингу у Варшаві лягли на землю

Організаторами акції стали Дарія Каленюк, Ярослава Гресь та спільнота українських активістів.

Учасники заспівали національний гімн України та закликали НАТО закрити небо над нашою країною. Також вони мали із собою банери із написами, як-от "Байден, дайте більше зброї нашим людям" і "Я хочу повернутися додому в Ірпінь".

Крім того, перед будівлею Драматичного театру на площі у Варшаві влаштували перформанс – люди лягли на землю, прикрившись пакетами та куртками, як роблять із тілами вбитих окупантами мирних жителів. Ці люди уособлювали жертв російської агресії проти України.

Поки Захід не виконує обіцянки, кожну хвилину в Україні страждають та гинуть люди. Світе, зупини це!

– закликали організатори.

Зауважимо, за даними ООН, від початку війни від рук окупанта в Україні загинули 1 035 мирних мешканців, але насправді цифри більші. Лише в Маріуполі комунальні служби поховали в братських могилах 3 000 – 4 500 людей.



Тисячі людей на мітингу у Варшаві лягли на землю / Фото Jerzy Dudek

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