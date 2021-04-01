145 тисяч сердець в пам'ять про жертв COVID-19: у Лондоні створили унікальну стіну – фото

Cім'ї загиблих від пандемії коронавірусу та сотні добровольців намалювали тисячі сердець на стіні навпроти парламенту Великої Британії. Кожне серце символізує втрачене життя.

Акцію організувала організація COVID-19 Bereaved Families For Justice UK, яка закликає розслідувати дії уряду Великої Британії в боротьбі з пандемією коронавірусу.

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Кожне серце символізує когось, кого любили. Когось, кого надно рано втрати від Covid-19,

– зазначили організатори акції.

Меморіальна стіна розташована біля лікарні Сент-Томаса вздовж річки Темзи. За словами організаторів, відвідувачам знадобиться 10 хвилин, щоб пройтися вздовж стіни з намальованими серцями. На меморіалі планують створити 145 тисяч сердець.



Меморіальну стіну створили у Лондоні / Фото The Sun

За словами співорганізатора "як і масштаби нашої колективної втрати, цей меморіал величезний". Він сподівається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побуває біля стіни. У березні прем'єр висловлював думку про необхідність встановити меморіал у Лондоні.



Меморіальну стіну відкрили в пам'ять про жертв COVID-19 / Фото The Sun

На місці вшанування пам'яті вже побував лідер Лейбористської партії Великобританії Кір Стармер. На своїй сторінці у твіттері він написав, що було дуже зворушливо відвідати меморіальну стіну та зустрітись з сім'ями, які втратили близьких людей під час цієї пандемії.



Меморіальна стіна розташована біля лікарні Сент-Томаса / Фото The Sun

Організатори акції планують додавати серця на стіні, поки від коронавірусу помирають люди.

Головне про коронавірус у Британії

У грудні 2020 року в Великій Британії знайшли новий штамп коронавірусу, який поширюється швидше за попередній.

Станом на 1 квітня 2021 року у Великій Британії на час пандемії захворіло орієнтовно 4,3 мільйона осіб, вилікувалось 3,8 мільйона, загинуло – 126,7 тисячі людей.