Тисячі заявок щодня, – Федоров розповів, як застосунок єВорог допомагає виявити окупантів

Вже 250 тисяч українців подали інформацію про пересування ворога та його ворожої техніки. Ця інформація дуже допомагає ЗСУ та іншим українським підрозділам.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі загальноукраїнського марафону, передає 24 канал.

Важливо єВорог – новий Telegram-бот від Мінцифри для повідомлень про ворожі війська й техніку

За словами Федорова, цей бот відрізняється від інших програмних продуктів, які існують, тому диверсанти не можуть підкидувати неперевірену чи неправильну інформацію. Через це інформація, яка надходить, – дуже якісна. Він сказав, що вся інформація обробляється кількома лініями людей, які перевіряють ці дані.

Як українці допомагають ЗСУ через єВорог

Міністр цифрової трансформації розповів, що від початку роботи застосунку було дуже багато корисних кейсів.

Якось йшла колона і на перехресті з обох вулиць жителі кожного будинку знімали цю колонну. І таким чином ми отримали повноцінний огляд цієї колони,

– пояснив Федоров.

Джерел інформації багато, але цей інструмент допомагає, що відбувається на окупованих територіях в режимі реального часу. Щодня українці надсилають тисячі заявок.

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У застосунку Дія нещодавно запустили чат-бот єВорог. Він виконує таку ж функцію, які телеграм-бот СБУ, однак має одну відмінність. Головна відмінність від інших ботів – авторизація через застосунок Дія. Це потрібно, щоб диверсанти не могли спамити фейковими фото чи відео.