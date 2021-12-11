Тиждень тому пішла з чоловіком рибалити: на Житомирщині знайшли мертвою вагітну жінку

У селі Парипси, що в Житомирській області, знайшли тіло вагітної жінки. Ще тиждень тому вона разом з чоловіком пішла рибалити. Опісля подружжя зникло.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, пошуки зниклих чоловіка та дружини тривали декілька днів.

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На Житомирщині знайшли тіло вагітної жінки

У ДСНС зазначили, що 11 грудня до прибуття водолазів на місці події працювали 4 човни з рятувальниками та місцевими жителями.

На одному з них приблизно о 12:20 надзвичайнику вдалося зачепити на риболовний гачок верхній одяг загиблої. Водолази обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби допомогли підняти тіло жінки на поверхню та доправити до берега.



На Житомирщині знайшли мертвою вагітну жінку / Фото ДСНС

Нагадаємо, чоловіка загиблої дістали з водойми напередодні. Обставини трагедії наразі встановлюють.

Зникнення подружжя під час риболовлі: що відомо

Рятувальники просять людей бути обережними під час вилову риби та не виходити на водойми за умов тонкої криги.

У селі Парипси Попільнянської громади Житомирської області чоловік та його вагітна дружина ще 4 грудня вирушили рибалити на місцеву водойму. Того ж дня вони зникли.

Згодом подружжя почали шукати представники ДСНС та місцевої громади. Пошуки ускладнювали несприятливі погодні умови.

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