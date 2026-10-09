Ткача відпустили, але зв'язку з ним нема, оператор Бондаренко отримав поранення, - головред "УП"

Ситуація із затриманням українських журналістів-розслідувачів у Відні продовжує розвиватися. Попри те, що медійників відпустили, з ними досі немає зв'язку.

При цьому, оператор Ярослав Бондаренко отримав поранення. Про це повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва.

Які подробиці відомі про Ткача й Бондаренка в Австрії?

Севгіль Мусаєва зазначила, що Михайла Ткача відпустили о 4:00 9 жовтня після понад 12 годин затримання у Відні. Водночас його засоби зв'язку досі не повернули, тому редакція не має змоги сконтактувати з журналістом.

Інший журналіст, Ярослав Бондаренко, під час затримання зазнав поранення та перебував у лікарні. За словами Мусаєвої, поліція розпочала його допит лише вночі. Наразі редакція не знає процесуального статусу обох колег.

Звинувачення, які висувалися нашим колегам під час утримання, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання,

– підкреслила Мусаєва.

Видання очікує від австрійських правоохоронців пояснень щодо обставин затримання, поранення Бондаренка та тривалості утримання журналістів, а також уточнення їхнього процесуального статусу й повернення засобів зв'язку.

Головна редакторка нагадала, що Ткача й раніше затримували під час виконання журналістських завдань за кордоном, однак після з'ясування обставин його зазвичай відпускали протягом півтори-двох годин. Цього разу затримання тривало понад 12 годин, що разом із характером висунутих звинувачень, пораненням Бондаренка та відсутністю прямого зв'язку з Ткачем викликає значне занепокоєння редакції.

Нагадаємо, журналісти перебували у Відні у зв'язку з розслідуванням справи колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Раніше "УП" змогла встановити, де саме міг оселитися посадовець після втечі з України.