Ткача затримали за підозрою у шпигунстві, – ЗМІ

У Відні цього тижня затримали чотирьох громадян України за підозрою у шпигунстві. Двоє з них перебувають під вартою, ще двох затримали 8 жовтня - серед них журналіст "Української правди" Михайло Ткач і оператор Ярослав Бондаренко.

Про це 9 жовтня повідомив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер. Подробиці передають місцеві медіа.

Як в Австрії коментують затримання українських медійників?

За словами Карнера, Ткача вже відпустили, тоді як оператор Бондаренко досі перебуває під вартою.

Слід уточнити, що Михайло Ткач очолює відділ розслідувань "Української правди". В Австрії він працював над матеріалом про колишнього генпрокурора України Руслана Кравченка, який, за даними видання, міг виїхати до Відня після розслідувань українських антикорупційних органів.

Речниця прокуратури Відня Ніна Буссек повідомила, що під час розслідування виникли підозри щодо ще двох осіб, однак вони не підтвердилися. Одного з них уже відпустили, а щодо іншого тривають допити.

За словами Буссек, наразі ознак, які б підтверджували підозри, також недостатньо. Австрійська прокуратура не надала додаткових подробиць справи. В українському посольстві у Відні також закликали компетентні органи країни якнайшвидше оприлюднити офіційну позицію щодо затримання журналістів.

Що кажуть в "УП"?

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Ткача звільнили о 4:00 9 жовтня після 12 годин перебування під вартою. Водночас оператор Ярослав Бондаренко зазнав поранення під час затримання та перебував у лікарні. Його допит розпочався лише вночі.

Мусаєва наголосила, що звинувачення, висунуті журналістам під час затримання, викликають серйозні запитання. Редакція очікує офіційних пояснень від австрійських правоохоронців щодо обставин затримання та його правових підстав.