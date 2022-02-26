Олександр Ткаченко просить ЄС блокувувати пропагадистські канали Росії у своїх країнах. Міністр закликав піддбити інформаційний десант ворога.

Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко заявив, що вже направив листа до міністрів культури ЄС. Необхідно блокувати кремлівську машину брехні.

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Сподіваємося на швидку та конкретну відповідь від колег. Блокуючи кремлівську машину брехні, ми зможемо сприяти зупинці російській військовій агресії в Україні,

– заявив Ткаченко.

Тим часом інстаграм почав маркувати російські прокремлівські ЗМІ.

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