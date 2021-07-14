Українською мовою мають говорити всі жителі, але із задоволенням, – Ткаченко

В Україні державною мовою повинні говорити усі жителі, однак із задоволенням. Зважаючи на це, важливим завданням є лагідна українізація.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час форуму "Україна 30. Гуманітарна політика". Мовиться не лише про дітей, а про усе населення держави.

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Українців хотіли роз'єднати

За словами Ткаченка, українців впродовж багатьох років намагалися роз'єднати темою мови. Однак зараз важливо зробити усе для того, щоб українська стала загальновживаною в усіх аспектах спілкування суспільства.

Українською мовою мають говорити всі жителі України, але із задоволенням,

– заявив міністр.

Що потрібно для просування мови

Ткаченко зауважив, що просування української мови неможливе без фінансування. Мовиться про конкретну грошову підтримку, аби вона стала домінантною у суспільстві.

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Фінансування дозволить перезапустити систему, яка зараз орієнтована на російський ринок, а також збільшить кількість україномовного аудіовізуального контенту, книг, гідів у музеях тощо.

Ткаченко також додав, що штрафи за невикористання української мови мають першочергово застосовувати до чиновників, депутатів усіх рівнів та національних політиків.