Українців закликали фіксувати злочини окупантів проти культурної спадщини

Окупанти не тільки обстрілюють мирні міста України, а й намагаються повністю знищити нашу культурну спадщину. Ворог обов'язково повинен відповідати за скоєні злочини.

Про це заявив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко. Він закликав українців фіксувати злочини Росії.

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Наразі окупанти вже пошкодили або повністю зруйнували значну кількість пам'яток архітектури.

Серед них такі, де розміщені музеї, бібліотеки, університетські факультети та інші культурні й освітні установи. Руйнувань зазнають і пам'ятки сакральної архітектури.

Де можна зафіксувати руйнування

Допомогти фіксувати злочини окупантів можна на національній платформі за посиланням. Усі зібрані матеріали будуть використані як докази для кримінальних проваджень проти російських злочинців.

Українців закликали фіксувати злочини проти культурної спадщини: дивіться відео