ТКГ вдалося розблокувати роботу гуманітарної підгрупи: чому це важливо

На засіданні Тристоронньої контактної групи розблокували роботу гуманітарної підгрупи. Саме вона займається звільненням полонених.

Відповідне засідання в режимі відеоконфреренції відбулось 29 вересня. Про це мовиться у повідомленні української делегації для участі у ТКГ.

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На засіданні ТКГ вдалось розблокувати роботу гуманітарної підгрупи

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков привітав розблокування роботи гуманітарної підгрупи.

Вагому роль у ньому відіграло надання Українською стороною гарантій безпеки для розблокування роботи КПВВ з російської сторони.

Наша делегація знову закликала прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб,

– мовиться у повідомленні.

Резніков запевнив, що розблокування роботи КПВВ з боку ОРДЛО врешті дозволило б вирішити питання соціально-економічної підтримки громадян України, що мешкають на тимчасово окупованих територіях.

Щодо питання припинення вогню та нормандського формату

У питаннях безпеки українська делегація:

закликала забезпечити дотримання режиму припинення вогню та негайно припинити його порушувати;

надіслала відповідні ноти до ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Росії та втрати з боку України.

Українська делегація ще раз підкреслила, що основою врегулювання є виконання рішень лідерів держав нормандського формату, зокрема – паризького саміту,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, у рамках підгрупи з соціальних та економічних питань обговорили питання:

водозабезпечення по обидві сторони лінії розмежування;

організації візиту інспекторів МАГАТЕ на непідконтрольні території;

визначення можливих шляхів використання діджитал інструментів для виплати пенсій маломобільним громадянам України на непідконтрольній території.

"Російська делегація повелася дещо дивно"

Цього разу російська делегація повелася дещо дивно, адже їхні представники висунули пропозиції щодо "…загального голосування" за окремими власними ініціативами", "...голосування за замовчуванням" "й тому подібні речі, які суперечать практиці перемовин та порушують принципи прийняття рішень в ОБСЄ, які передбачають прийняття усіх рішень виключно консенсусом".

Проте ці спроби не знайшли розуміння ані в української делегації, ані у представників ОБСЄ. Наступне засідання заплановане на 13 жовтня.

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