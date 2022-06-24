На тлі обмежень з боку Литви Росія у Балтійському морі проводить навчання з десантом

Росія на тлі обмежень Литви щодо транзиту з Калінінграда вирішила побрязкати зброєю. Країна-агресорка проводить навчання в Балтійському морі.

Про початок навчань повідомляють російські ЗМІ. На навчаннях відпрацьовують застосування десанту.

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Росіяни відпрацьовують навички з захоплення полонених

Країна-агресорка вирішила відпрацювати в Балтійському морі застосування десанту на літаках Мі-8. Це повітряне судно належить до морської авіації.

У балтійському флоті країни-загарбниці повідомляють, що десантники відпрацьовують навички з захоплення полонених одразу після приземлення. Крім того, росіяни відпрацьовують навички з виведення з ладу комунікації "умовного противника".

Також на території Калінінградської області відбулися навчання зі стрільби з застосуванням бойових машин піхоти. Таким чином країна-агресорка намагається побрязкати зброєю перед сусідами, зокрема Литвою, яка виконує санкції ЄС та не перевозить підсанкційні товари через свою територію.

Литва заблокувала транзит через свою територію

Виконуючи умови санкційних пакетів проти Росії, припинила транзит своєю територією підсанкційних товарів з Калінінграда – російського анклаву, який межує з Польщею та Литвою. Влада Калінінграду повідомила про це 18 червня і після цього в Росії не на жарт запалало.

У Кремлі назвали це "блокадою Калінінграда" і почали розсипати погрози – відкликання визнання незалежності Литви, відімкнення від систем електропостачання тощо. Однією з таких заяв відзначилася представниця МЗС країни-агресорки, яка заявила, що відповідь Кремля буде "не дипломатичною".

22 червня Литва розширила обмеження. Тепер через свою територію країна не пускає підсанкційні товари не лише залізницею, але й вантажними та легковими автомобілями. У тамтешньому МЗС наголошують – країна виконує рішення Європейського Союзу.

Однак через погрози Росії вимагають посилення військової присутності в Естонії. Тамтешня прем'єр-міністерка Кая Каллас заявила, що стратегія НАТО передбачає можливість перебування в окупації протягом 180 днів, однак керівниця уряду наголосила, що з огляду на війну в Україні це означатиме повне знищення Естонії. Тому Каллас закликає НАТО змінити оборонні стратегії та скерувати більше військ до країн Балтії, зокрема до Естонії.

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