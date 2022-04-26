На тлі загострення в Придністров’ї: на українсько-молдовського кордонну черг немає

Станом на зараз майже на усіх напрямках українсько-молдовському кордоні відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

Повідомляється, що за минулу добу південний кордон України з Молдовою перетнули понад 7 тисяч людей.

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У Держприкордонслужбі розповіли, що наразі майже на усіх напрямках південного кордону відсутні черги пішоходів і транспортних засобів.

За попередніми даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України південний кордон з Молдовою на в'їзд перетнули понад 110 тисяч осіб.

Зазначимо, що пункти пропуску на кордоні з Молдовою працюють цілодобово, за виключенням тих, які знаходяться на придністровському сегменті. Водночас громадянам України, які в'їжджають на територію України, забезпечується можливість пропуску.

Зокрема, раніше повідомлялось, що внаслідок нещодавніх провокацій мешканці Придністров'я масово виїжджають на підконтрольну Молдові територію

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 26 квітня, у Придністров'ї неподалік населеного пункту Маяк пролунали два вибухи. Внаслідок цього пошкоджені антени, які транслювали російські частоти. Це вже другий подібний випадок за останні 2 дні. Попередні вибухи пролунали 25 квітня у столиці Придністров'я – Тирасполі.

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