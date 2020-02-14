Точка неповернення для США: Трампа більше нічого не стримує від встановлення диктатури

Дональд Трамп запустив у США сюжет, який скоро дозволить йому стати повноцінним диктатором, як Володимир Путін. У 2018 і 2019 році, ще до української історії, в Конгресі тривало розслідування зв'язків його передвиборчого штабу з Москвою. Спеціальний представник Конгресу Роберт Мюллер у межах цієї справи допитував багатьох друзів, родичів, колег Трампа, які могли щось про це знати.

Среди допрашиваемых был некто Роджер Стоун – друг и соратник Трампа, человек очень гадкий и неприятный. Помимо этого, его поймали на том, что он запугивал других свидетелей, мешал и врал следствию под присягой. Его уже признали виновным, осталось лишь вынести приговор.

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Дело это вели четыре опытных американских прокурора. Они сверились со специальной таблицей наказаний и потребовали для Стоуна от семи до девяти лет тюрьмы – на усмотрение судьи. Это обычная американская практика.



Роджер Стоун

Но вот тут начались странности. Дональд Трамп написал в своем твиттере, что для Стоуна требуют намного более строгого наказания, чем он заслужил. По его словам, система правосудия готова произвести на свет выкидыш.

Who are the four prosecutors (Mueller people?) who cut and ran after being exposed for recommending a ridiculous 9 year prison sentence to a man that got caught up in an investigation that was illegal, the Mueller Scam, and shouldn’t ever even have started? 13 Angry Democrats? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

Сразу после этого в дело вмешался генеральный прокурор Уильям Барр. По его настоянию обвинительный приговор был изменен. В новой редации Стоун выглядит почти ангелом, а его обвинители – настоящие черти. Прокуроры, которые вели это дело, просто не поверили своим глазам. Для них это какое-то безумие. В знак протеста они все вместе уволились.



Уильям Барр

Тут надо сделать небольшое лирическое отступление и пояснить, как это всё видят американцы. Президент США формально является начальником генерального прокурора, но в действительности он – абсолюно независим. Один раз в 1973 году Никсон попытался давать ему свои указания. Результат – Никсона выкинули из Белого дома.



Ричард Никсон

В США никто никогда не имеет права указывать генпрокурору, что ему делать и чего не делать. Это категорически недопустимо. Но тут Трамп вмешался, причем у всех на виду – в твиттере. Но и это еще не все. Сам генпрокурор тоже не имеет права влезать в работу своих подчиненных.

Если ему что-то не нравится, он может пожаловаться генеральному инспектору, и тот начнет проверку. Но сам он не может указывать другим прокурорам, кого и как им обвинять.

Сейчас же случилось и это. У американцев пока нет подходящих слов для этого явления. Они, бедные, что-то лепечут о том, что Барр стал вести себя как личная юридическая фирма Трампа. Но мы, к несчастью, хорошо знаем, как это называется: "ручной (или карманный) генеральный прокурор президента". В Америке просто никогда не было такого, вот они голову и ломают, как назвать все происходящее.

Но по сути это означает вот что. Трамп решил проверить, может ли он, как президент какой-нибудь африканской страны, отмазать от тюрьмы своего друга. И пока все указывает на то, что может: генеральный прокурор США уже пляшет под его дудку.

С судом, конечно, будет сложнее. Судья все еще может упечь Стоуна на изначальный срок – от семи до девяти лет. Но это решение можно будет обжаловать в высших судах, которые почти все уже лояльны Трампу. И полностью ручной прокурор поддержит снижение срока в апелляционном суде. Все – абсолютно по закону.

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Ну а если это каким-то образом не сработает, то Трамп всегда может помиловать своего кореша Стоуна, и тот выйдет на свободу. Поразительно, насколько беззащитной оказалась американская система юстиции перед одним-единственным президентом, который не хочет следовать давно устоявшимся традициям.



Дональд Трамп

Для бывших президентов США считалось неприличных вмешиваться в работу генерального прокурора, а тот иэ этических соображений не давал указаний своим подчиненным. Раньше нельзя было и помыслить о том, что президент США помилует своего кореша-жулика, который врал под присягой, чтобы его отмазать. Еще раз: это не противозаконно.

Но просто не принято было так делать. Как не принято было, скажем, навалить кучу посреди стола, за которым сидят гости. Никому бы это в голову не пришло. Это безумие, но не преступление.

Для таких ситуаций в американской юстиции есть специальный термин – мисдиминор. Это не нарушение закона, а наглое, циничное пренебрежение общественными нормами.

В прежние времена никто не стал бы жалеть президента, который публично гадит на стол, или совершенно откровенно спасает от тюрьмы своего друга-уголовника. Его отправили бы в отставку с помощью импичмента. Но в конституции США специально написано, что президента надо гнать не только если он взятки берет или родину предает, но и если начинает очень странно себя вести. Как раз для таких случаев это и записывалось.

Но Трампу бояться нечего. Это положение основного закона больше не работает. В США обнаружилась колоссальная глубинная проблема. Примерно 40% жителей страны нравится, когда президент гадит на стол. И они полностью одобряют главу государства, который отмазывает корешей от зоны.

Избиратели Трампа с пивом, попкорном и главное – с восторгом – смотрят на своего кумира, который с ухмылкой плюет на уст оявшиеся веками нормы общественного поведения.

Но еще больше им нравится, когда интеллигентская либеральная пресса верещит от возмущения. Эти 40% хотят в морду дать поганым вашингтонским либерастам, которые возмнили себя элитой. И сейчас они делают именно это. Чтобы уволить президента, нужно две трети голосов сенаторов. Но их нет и не будет: в силу особенностей американской политической системы эти 40% не дадут избрать в Сенат нужное число сенаторов.

Ну а кроме импичмента повлиять на действующего президента США никак нельзя. Что бы он ни вытворял, никто ему ничего не сделает. После оправдания по импичменту, Трамп это понял. И сразу же начал проверять: правда ли, что ему сейчас можно все?

Почему Трампу хотели объявить импичмент?► Расследование о возможности импичмента президента Америки началось в сентябре 2019 года. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давление лидера США на Украину.

► В частности, в телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании имеет отношение сын Джо Байдена – главного конкурента Трампа на президентских выборах.

► 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

►Впоследствии из-за украинского скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.

►19 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, по которому Палата представителей США проголосовала за импичмент.

► 5 февраля 2020 года Сенат США отклонил обвинения против президента Дональда Трампа по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Следовательно, процедура импичмента завершилась.

Сейчас он выяснил, что ему можно отмазать от тюрьмы своего друга. Но эта система должна работать в обоих направлениях. Если можно отмазать друга, то обычно можно и посадить врага.

Это означает, что Трамп обязательно натравит своего ручного прокурора на любого политического оппонента. Если быть совсем точным, то это уже произошло. Уильям Барр недавно заявил, что пристально изучит компромат на Джо Байдена, собранный в Украине личным юристом Трампа Руди Джулиани.

Вы понимаете, что это означает? Президент США начинает абсолютно открыто использовать карманную прокуратуру для спасения от тюрьмы своих друзей и для давления против своих врагов. Как говорил лидер итальянских фашистов Бенито Муссолини, "друзьям – все, врагам – закон". Это и есть авторитаризм.

Американские либералы сейчас снимают сотни сюжетов и пишут тысячи статей на тему "Как же так случилось?". Они не понимают, где и что пропустили, почему система сдержек и противовесов не сработала? У меня тут есть свой ответ.

Система изначально была рассчитана на то, что люди не изберут президентом психопата, который плевать хотел на устоявшиеся нормы поведения. Условно говоря, они считали излишним писать в законах, что президент не должен при встрече хватать женщин за промежность и не должен отмазывать жуликов от тюрьмы. Трамп женщин именно так хватает – он сам об этом говорил. А теперь вот и уголовников из тюрьмы вытаскивает.

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Кроме того, отцы-основатели США надеялись, что даже если какой-то человек уже во время пребывания на посту президента сойдет с ума и начнет делать что-то противозакнное, или что-то безумное, то Сенат тут же отправит его в отставку. Но Сенат, как мы видим, не хочет отправлять в отставку этого президента – сенаторы его боятся и просто отводят глаза, когда он снова вытворяет что-то ужасное.

Теоретически, избиратели должны были бы наказать трусливых сенаторов, не избирать их. Но тут мы возвращаемся к главной проблеме: 40% избирателей все это нравится. Они в восторге от происходящего, и вот с этим уже ничего не поделать. Других людей взять просто негде.

Может быть, я прозвучу излишне пессимистично, но у меня стойкое ощущение, что США уже пересекли точку невозврата. Величайшая страна в истории человечества стремительно движется в направлении авторитаризма и уничтожения демократии. Никто и ничто больше не удерживает Дональда Трампа от установления в США самой настоящей диктатуры.

На любого демократа он может натравить прокуратуру, на любого республиканца – своих же избирателей. Я думаю, что до выборов президента 2020 года он будет лишь примеряться к новой роли. Он будет делать тесты – как далеко можно зайти в нарушении законов?

Уже сейчас видно, что очень далеко. Сейчас он еще боится проиграть Белый дом на выборах. Это – последний его ограничитель, отменить выборы он пока не может. Но если осенью он победит, то следующие четыре года сможет безнаказанно менять страну и систему власти лично под себя. И никаких ограничений у него уже совсем не останется.