Пекельна спека, майже всюди – без дощу: прогноз погоди в Україні на 13 серпня

Погода в Україні у неділю, 13 серпня, буде спекотною, хоча разом з тим – подекуди хмарною. Дощу не варто очікувати жителям усіх, окрім певних двох, регіонів.

Літо у самому розпалі – завдяки Збройним Силам можна на мить відірватись від новин та присвятити час собі й рідним. Зокрема, неділя, 13 серпня, буде теплим вихідним днем, тому можна подумати про те, як провести цей час з користю та насолодою.

Дивіться також Буде спекотно та сонячно: коли в Україні пригріє до 37 градусів

Детальний прогноз по регіонах

На Півночі нашої держави буде спека з мінливою хмарністю. Погода подарує можливість насолодитися сонячними періодами. Короткочасні дощі хіба очікуються в Чернігівській та Сумській областях.

Такою ж буде метеорологічна ситуація на Півдні України – літня спека з періодичною хмарністю. На узбережжі морів вдень буде від 18 до 23 градусів за Цельсієм. Подекуди позначки термометрів можуть підняти до 30 градусів.

Високою температури слід остерігати, окрім того, жителям Сходу. Краще без головних уборів мешканцям Харківщини, Донеччини та інших регіонів на вулицю не виходити.

Водночас на Заході та в Центрі прогнозують температуру до 27 градусів без дощу та з мінливою хмарністю. Найспекотніше, звісно, буде на Закарпатті – температура там буде такою, як і в східних і південних областях.

Вітер буде переважно західний – від 5 до 10 метрів на секунду по всій території України. Температура вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів,

– констатували в Укргідрометцентрі.

Зазначимо, що в Києві очікується мінлива хмарність без опадів. Вдень буде близько 25 градусів, вночі – до 16.

Температура в найбільших містах

Київ – +24...+26;

Ужгород – +27...+29;

Львів – +25...+27;

Івано-Франківськ – +25...+27;

Тернопіль – +24...+26;

Чернівці – +24...+26;

Хмельницький – +24...+26;

Луцьк – +24...+26;

Рівне – +24...+26;

Житомир – +24...+26;

Вінниця – +24...+26;

Одеса – +27...+29;

Миколаїв – +25...+27;

Херсон – +26...+28;

Сімферополь – +27...+29;

Кропивницький – +24...+26;

Черкаси – +24...+26;

Чернігів – +23...+25;

Суми – +22...+24;

Полтава – +24...+26;

Дніпро – +24...+26;

Запоріжжя – +27...+29;

Донецьк – +25...+27;

Луганськ – +25...+27;

Харків – +26...+28.



Температура по Україні 13 серпня / Карта Укргідрометцентру