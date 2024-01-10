Де в Україні сніжитиме: прогноз погоди на 11 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 11 січня, буде прохолодною, хмарною та сніжною. На дорогах буде ожеледиця.
У четвер вітер матиме західний та північно-західний напрямки за швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Півночі можливі пориви до 15 – 18 метрів за секунду.
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Якою буде погода 11 січня
У четвер по всій Україні місцями можливий часом невеликий сніг вдень. Вночі у більшості західних областей, а також у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях опади не очікуються.
Вночі в Україні у середньому похолодає до -7…-2. На Заході нічна температура становитиме -10…-8, а вдень там потеплішає до -5…0. У Карпатах вночі очікується -15…-10, а вдень -9…-4. На Півночі стовпчики термометрів вночі покажуть -4…-2. Вдень потеплішає до -3…-1. На Сході та у Центрі вночі в середньому буде -5…-3, а вдень теж буде -3…-1. На Півдні вночі похолодає до -4…-2, а вдень потеплішає до -1…+1.
Яка буде погода на Київщині
У Київській області часом буде невеликий сніг, а також ожеледиця. Нічна температура в області становитиме -7…-2, а вдень стовпчики термометрів покажуть -5…0. У Києві протягом доби очікується -3…-1.
Попередження від синоптиків
Синоптики попередили про 2 рівень сніголавинної небезпеки на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Синоптики попередили про небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Погода в обласних центрах
- Київ -3…-1
- Ужгород -3…-1
- Львів -3…-1
- Івано-Франківськ -3…-1
- Тернопіль -3…-1
- Чернівці 0…-2
- Хмельницький -3…-1
- Луцьк -3…-1
- Рівне -3…-1
- Житомир -3…-1
- Вінниця -3…-1
- Одеса -1…+1
- Миколаїв -1…+1
- Херсон -1…+1
- Сімферополь 0…+2
- Кропивницький 0…-2
- Черкаси -3…-1
- Чернігів -3…-1
- Суми -3…-1
- Полтава -3…-1
- Дніпро -3…-1
- Запоріжжя 0…-2
- Донецьк -3…-1
- Луганськ 0…-2
- Харків -3…-1
Прогноз погоди в Україні на 11 січня / Карта Укргідрометцентру