Де в Україні сніжитиме: прогноз погоди на 11 січня

Погода в Україні у четвер, 11 січня, буде прохолодною, хмарною та сніжною. На дорогах буде ожеледиця.

У четвер вітер матиме західний та північно-західний напрямки за швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. На Півночі можливі пориви до 15 – 18 метрів за секунду.

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Якою буде погода 11 січня

У четвер по всій Україні місцями можливий часом невеликий сніг вдень. Вночі у більшості західних областей, а також у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях опади не очікуються.

Вночі в Україні у середньому похолодає до -7…-2. На Заході нічна температура становитиме -10…-8, а вдень там потеплішає до -5…0. У Карпатах вночі очікується -15…-10, а вдень -9…-4. На Півночі стовпчики термометрів вночі покажуть -4…-2. Вдень потеплішає до -3…-1. На Сході та у Центрі вночі в середньому буде -5…-3, а вдень теж буде -3…-1. На Півдні вночі похолодає до -4…-2, а вдень потеплішає до -1…+1.

Яка буде погода на Київщині

У Київській області часом буде невеликий сніг, а також ожеледиця. Нічна температура в області становитиме -7…-2, а вдень стовпчики термометрів покажуть -5…0. У Києві протягом доби очікується -3…-1.

Попередження від синоптиків

Синоптики попередили про 2 рівень сніголавинної небезпеки на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.



Синоптики попередили про небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Погода в обласних центрах

Київ -3…-1

Ужгород -3…-1

Львів -3…-1

Івано-Франківськ -3…-1

Тернопіль -3…-1

Чернівці 0…-2

Хмельницький -3…-1

Луцьк -3…-1

Рівне -3…-1

Житомир -3…-1

Вінниця -3…-1

Одеса -1…+1

Миколаїв -1…+1

Херсон -1…+1

Сімферополь 0…+2

Кропивницький 0…-2

Черкаси -3…-1

Чернігів -3…-1

Суми -3…-1

Полтава -3…-1

Дніпро -3…-1

Запоріжжя 0…-2

Донецьк -3…-1

Луганськ 0…-2

Харків -3…-1



Прогноз погоди в Україні на 11 січня / Карта Укргідрометцентру