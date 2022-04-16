Тоді НАТО втрутиться і піде до Китаю, – Арестович про можливу ядерну атаку Росії

Росія залякує світ ядерною зброєю, але Путіну немає сенсу її використовувати. До того ж, якщо Кремль таки піде на цей крок – втрутиться НАТО, але піде за допомогою до Китаю.

Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

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Перший сценарій – Путін може скасувати ядерну зброю

Арестович каже, що це велике питання – що буде далі, коли Путін програє війну. "Я можу намалювати декілька виходів. Перший – скасування тактичної ядерної зброї, про яку всі говорять", – сказав він.

За його словами, її використання передбачає прохід підрозділів атакуючої армії, яка застосувала ядерну зброю в зону ураження. Це буде смерть від променевої хвороби за два-три дні.

Я уявляю росіян, яких після Чорнобилю заженуть в зону радіоактивного ураження. Навіть якщо вони прийдуть, то куди вони просунуться за дві доби? Вони просто помруть, а решта росіян – не підуть,

– наголосив він.

Радник глави ОП додав, що те, що Україна не відступить, зрозуміли вже навіть в Кремлі. “Там зрозуміли, що ми будемо воювати і після першого удару, і після десяти, тільки з ще більшою завзятістю”, – переконаний він

Тоді НАТО втрутиться і піде до Китаю

Арестович розповів, як відреагує світ на застосування ядерної зброї Росією?

Я передбачаю пряме втручання НАТО в конфлікт. Найпростіше – що НАТО разом з українським керівництвом піде до Китаю і запитає: "Ви хочете, щоб через цього маньяка припинилося життя всієї цивілізації?",

– сказав він.

На його думку, тоді вже Китай здійснить відповідний вплив на Кремль. "І от я взагалі не уявляю Кремль, який суперечить чи загрожує Китаю. З НАТО вони ще можуть посперечатися, а Китай – це ядерна держава, як з ним сперечатися?", – відповів Арестович.

За його словами, Росія через війну проти України обламала Китаю стратегію по торгівлі, яку ті готували століттями. Через це Китай дуже незадоволений. Тому радник глави ОП навіть не уявляє, що буде після застосування ядерної зброї.

Другий сценарій – Росія програє НАТО

Арестович каже, що другий сценарій – росіяни захочуть програти НАТО, щоб не програвати Україні.

"Тобто заяви про те, що росіяни битимуть по вантажам Альянсу – це може бути стратегія підняття стану до такого, щоб в організації сказати Росії, що ті ж не хочуть ядерної війни, тому мають підписати мирний договір про припинити війни", – наголосив він.

Радник глави ОП додав, що більше того – Росія може сказати, що вона разом з НАТО змусила українців припинити війну з ними.

До слова, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник запевнив, що наразі відсутні ознаки, які б свідчили, що Росія застосує проти України ядерну зброю. Водночас ворог продовжує зосереджувати зусилля на підготовці до наступу на Схід України.

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