Токарі, слюсарі, фрезерувальники: у ЗСУ назвали важливі професії для роботи в тилу

19 березня 2022 , 09:41
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Сухопутні війська ЗСУ

ЗСУ зазначили, що для захисту України не обов'язково треба бути військовим. У тилу надважливою є робота токаря, слюсаря та фрезерувальника.

Такі майстри працюють зокрема в Одесі. Вони виготовляють перископи, протитанкові їжаки тощо. 

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Токарі, слюсарі, фрезерувальники – усі вони нині воїни тилу. Одеські майстри виготовляють перископи, протитанкові їжаки та інші загородження,
– мовиться в повідомленні.

У перервах майстри підносять собі настрій музикою. 

Надважливі професії під час війни / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Марта Кушка