Токарі, слюсарі, фрезерувальники: у ЗСУ назвали важливі професії для роботи в тилу
19 березня 2022 , 09:41Читать новость на русском
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
ЗСУ зазначили, що для захисту України не обов'язково треба бути військовим. У тилу надважливою є робота токаря, слюсаря та фрезерувальника.
Такі майстри працюють зокрема в Одесі. Вони виготовляють перископи, протитанкові їжаки тощо.
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Токарі, слюсарі, фрезерувальники – усі вони нині воїни тилу. Одеські майстри виготовляють перископи, протитанкові їжаки та інші загородження,
– мовиться в повідомленні.
У перервах майстри підносять собі настрій музикою.
Надважливі професії під час війни / Інфографіка 24 каналу