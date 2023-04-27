"Історичні землі" Росії у Казахстані: Токаєв відреагував на заяви російських пропагандистів

Ніколи такого не було, і от знову: пропагандисти Росії заявили про нібито право на землі іншої держави, на землі півночі Казахстану. Президент держави Касим-Жомарт Токаєв у відповідь підкреслив, що усі провокації Казахстан жорстко припинятиме в межах закону.

Президент країни зазначив, що Казахстану не потрібні чужі інформаційні війни та ідеологічні суперечки. Свою заяву він зробив на засіданні Асамблеї народу Казахстану.

Варте уваги Токаєв відправив Росію вслід за воєнним кораблем: що змінилось у зовнішній політиці Казахстану

Казахстан реагуватиме на прояви сепаратизму

Касим-Жомарт Токаєв наголосив, що в публічному полі помітно збільшилася кількість різноманітних фальсифікацій, фейків і деструктивних публікацій. При чому більшість авторів таких повідомлень не є громадянами держави, "не мають нічого спільного з Казахстаном, намагаючись посіяти насіння розбрату в суспільстві, діючи водночас з-за кордону".

Натомість риторика авторів сепаратистських заяв спрямована на створення атмосфери недовіри, розпалювання ворожнечі між людьми, на підрив державної безпеки. Відтак відповідальні громадяни повинні "протистояти будь-яким проявам радикалізму, екстремізму та сепаратизму, бути делікатними та водночас жорсткими, бути, зрештою, справедливими".

Тож за його словами, прояви сепаратизму та провокації на міжетнічному, мовному та соціальному ґрунті будуть жорстко припинятися. На особливому контролі це буде у Генеральної прокуратури країни, МЗС та Комітету національної безпеки. Вони діятимуть згідно із законом.

Кожен громадянин нашої країни має усвідомлювати відповідальність за свої слова та дії. Не можна піддаватися емоціям, "вестися" на повістку ворожнечі й ненависті. Чужі інформаційні війни та ідеологічні суперечки нам не потрібні,

– підкреслив лідер Казахстану.

"Історичні землі" Росії: що заявили пропагандисти

Свою заяву Касим-Жомарт Токаєв зробив у відповідь на слова російських пропагандистів, що нібито північні землі Казахстану насправді є "історичними землями" Росії. Зауважимо, що такі абсурдні висловлювання представники країни-агресорки робили не раз й щодо інших держав, зокрема, України.

Так, російський журналіст Дмитро Стешин, який з 2014 року займався пропагандистським висвітлюванням війни на сході України, а з початку повномасштабного вторгнення постійно випускає пропагандистські репортажі з окупованих територій, дозволив собі заяви, що яскраво характеризують країну-агресорку. Він сказав, що Росія нібито має право на землі на півночі Казахстану, адже їх країні "подарували" після розвалу СРСР.

Ба більше, він провів паралель і з Україною. За його словами, "ситуація в Україні чітко віддзеркалюється на Казахстан".

"Там (у Казахстані – 24 Канал) теж величезні області, заселені російськомовними. Я вважаю, що у нас є історичні права на ці землі. Це промисловий край. Це міста, які будували наші предки. Чому ми їх подарували 1991-го? На підставі чого?" – заявив він.

Обурлива заява російського пропагандиста Стешина: відео