У Токіо невідомий з ножем напав на пасажирів метро: є постраждалі

У Токіо чоловік у ніч на 6 серпня напав на пасажирів метро з ножем і поранив 4 людей. Після цього він намагався втекти, однак поліція його затримала.

За словами очевидців, нападник раптово підірвався з місця у вагоні та напав на інших пасажирів.

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Двоє поранених у важкому стані

Інцидент стався у столичному районі Сетагая. чоловік поранив 4 пасажирів і вибіг із метро на одній із зупинок.

У Міністерстві транспорту Японії повідомили, що 2 постраждалих у важкому стані – жінка з пораненням живота та чоловік з пораненням голови. Однак інше видання ABC News повідомляє про 10 поранених.



Чоловік у метро в Токіо поранив ножем 4 людей / Скриншот з відео NHT

Зловмисника, який намагався втекти по залізничних коліях, упіймала поліція. За попередніми даними йому близько 20 років. Деталі злочину встановлюють слідчі.

У Токіо чоловік з ножем напав на пасажирів метро: відео