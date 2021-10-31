У Токіо хлопець з ножем напав на пасажирів метро, а потім підпалив вагон: відео з місця події

В японському Токіо 20-річний юнак напав на пасажирів метро і влаштував у вагоні пожежу. За попередньою інформацією, постраждали щонайменше 15 людей.

Інцидент трапився у неділю, 31 жовтня. Зловмисника вже затримали. Поліція Токіо заявила, що напад стався у поїзді Кейо біля станції Кокурйо.

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Нападник не чинив опору

За попередньою інформацією, спочатку чоловік почав розмахувати ножем у вагоні, а потім розлив невідому рідину й підпалив. Очевидці стверджують, що юнак використовував, зокрема, соляну кислоту, про це пише Kyodo. Нападника затримали на місці злочину, опору він не чинив. Якими були його мотиви – наразі невідомо.

Місцеве телебачення показало кадри, на яких видно, як пожежники, поліцейські та медики рятують пасажирів, чимало з яких вибиралися з потяга через вікна.

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Не перший напад з ножем у метро Токіо

Це вже другий напад із застосуванням ножа у токійському метро за останні 2 місяці. У серпні, за день до церемонії закриття Олімпійських ігор у Токіо, 36-річний чоловік напав на пасажирів приміського поїзда в Токіо. Тоді постраждали 10 людей. Згодом підозрюваний розповів про свої мотиви – пояснення були вкрай моторошними. Він заявив, що "хоче вбивати жінок, які мають щасливий вигляд".