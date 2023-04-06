Виходить за межі розуміння, – секретар РНБО розкритикував дії МОК

Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення допустити спортсменів з Росії та Білорусі до змагань. Та рішення МОК обурюють Україну.

Позицію МОК 24 Каналу прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що довго думав щодо того, що споріднює президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та президента Росії Владіміра Путіна.

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"Вони одного віку", – сказав Данілов.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони обурений ситуацією в Міжнародному олімпійському комітеті.

Те, що вони пропонують терористів залучити до Олімпійських Ігор, – це взагалі виходить за межі якогось розуміння, – заявив він.

Олексія Данілова дивують заяви МОК.

"Коли вони кажуть, що "Білорусь і Росія – вільні демократичні країни мають відношення до олімпійського руху"… ну, це, наголошую, просто така параноїдальна річ", – зазначив він.

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Порівняння з Гітлером

Данілов зауважив, що саме Гітлер проводив Олімпіаду перед Другою світовою війною.

"Так само відбувалося з сучасним Гітлером – Путіним. Та це порівняння з цим Томасом, який нагадує мені, скажімо, отакі стосунки", – зауважив він.

На думку секретаря РНБО, це підтвердження того, що ми нині перебуваємо у вкрай складному божевільному світі, який виходить за певні межі.

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