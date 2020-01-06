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      Історик, публіцист, політичний оглядач.

      Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП

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      Глава ПЦУ Епифаний / UA.News

      Ровно год назад, 6 января 2019-го, Украина получила Томос об автокефалии. В тот момент многие считали это событие эпохальной победой, краеугольным камнем национального строительства, бесценным вкладом в формирование украинской идентичности.

      С тех пор энтузиазма поубавилось. Новый президент фактически отказался от активной государственной поддержки ПЦУ и принудительного вытеснения Московского патриархата. Но показательно другое: при бесчисленных претензиях к Зеленскому почти никто не винит гаранта в пересмотре прежней церковной политики. Комментируя скандальное новогоднее поздравление Зе, патриоты возмущались репликами о языке, улицах и памятниках, но упоминания о церкви остались незамеченными и не вызвали никакой реакции. Хотя еще год назад вокруг веры кипели нешуточные страсти.

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      К политическому православию утратили интерес не только на Банковой: к нему заметно охладела и патриотическая общественность. Что, собственно, неудивительно. Ведь среди общественности, восхищавшейся Томосом, изначально преобладали люди, далекие от церковной архаики. Современные, светские, нерелигиозные граждане. Дети ХХI века, рассматривавшие поместную церковь исключительно как инструмент национальной эмансипации.

      Загвоздка в том, что Томос – это прежде всего история о религиозном, а уж потом – о национальном. Но никак не наоборот! То, что для светской патриотической тусовки второстепенно, для самой ПЦУ имеет первоочередное значение. И немудрено, что приоритеты украинского Фейсбука быстро разошлись с нуждами молодой автокефальной церкви.

      Возьмем идею о переносе Рождества с 7 января на 25 декабря. Для патриотов это логичное и необходимое решение, отдаляющее Украину от империи. Однако ПЦУ не может пойти на такой шаг, опасаясь оттока верующих: публики чрезвычайно консервативной и дорожащей привычными традициями. У Епифания отлично понимают, что богомольных бабушек невозможно заменить продвинутыми блогерами и хипстерами. Этот фейсбучный контингент не бдит в церквях в ночь на 7 января – и не явится туда накануне 25 декабря.

      Сложно поддерживать ценности XVII столетия, если ты сам целиком и полностью интегрирован в XXI век. Если на досуге ты читаешь не Священное Писание, а книги Докинза и Харари. Если тебя привлекают не иконы чудотворцев, а иконы стиля. Если волнующие тебя свечи находятся не в храме, а под капотом твоего авто. Пока тема поместной церкви активно муссируется в СМИ и соцсетях, ты полон воодушевления, но стоит шумихе чуть утихнуть – и ты забываешь о церковных делах.

      Год назад нерелигиозные патриоты радовались Томосу, словно рождению ребенка. Но ПЦУ стала для них ребенком, которому отведена лишь одна роль: быть предметом родительской гордости и соседской зависти. В праздники такого ребенка ставят на табуретку, чтобы он исполнял перед гостями стихи и песенки. Однако настоящей привязанности к этому ребенку не испытывают. С ним не собираются проводить свободное время, с ним не желают гулять, с ним не хотят играть. Самолюбивым родителям это не интересно и не нужно.

      При подобных обстоятельствах у поместной церкви не было шансов превратиться в стержень украинской политической нации. ПЦУ оказалась улучшенной версией УПЦ КП, но не более того. И, похоже, такое положение дел устраивает всех. Включая тех, кто в январе 2019-го был готов объявить Томос главным достижением Украины за все годы независимости.

      Обратите внимание: Сколько приходов присоединились к ПЦУ в 2019 году: заявление Епифания

      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
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      Автор: Михайло Дубинянський
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Православна церква України Томос
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