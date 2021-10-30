Тому що не "Супутник V": вакциновані європейські дипломати не отримали QR-коди в Росії

Дипломати Євросоюзу, які вакциновані схваленими у світі вакцинами, не змогли отримати QR-коди в Росії. Вони дають доступ до закладів. Причина проста – Москва визнає лише препарати проти коронавірусу російського виробництва.

У Росії QR-коди можуть отримати лише ті, хто імунізувався російською вакциною. Таким чином, у всіх іноземних дипломатів виникли чималі проблеми.

Цікаво Вакцинні тури: як росіяни намагаються зробити щеплення західними вакцинами, які заборонені в РФ

Посольства звернулись до МЗС Росії

У багатьох великих російських містах посилили карантин, отож в заклади мають доступ ті, хто потрапив у систему QR-кодів. Такі коди отримують щеплені проти COVID-19 та ті, хто одужали.

Як повідомили ЗМІ джерела в іноземних дипломатичних місіях, низка посольств країн Заходу направили до МЗС Росії колективного листа. Дипломати просять посприяти видачі QR-кодів. Окремий запит надійшов від Євросоюзу.

Офіційно Москва не визнає COVID-сертифікатів Євросоюзу та інших сертифікатів міжнародного зразка.

Читайте також ВООЗ не поспішає реєструвати "Супутник V": що не так з російською вакциною

Росія продала 450 мільйонів доз "Супутника V"

Зазначимо, що раніше США розглядали можливість не допускати в’їзд до країни вакцинованим "Супутником V". Під дію такого правила можуть потрапити не лише росіяни, адже Москва постачала препарат іншим країнам. Загалом у світі продали близько 450 мільйонів доз вакцини.