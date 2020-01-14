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      Розкішне життя Дубінського і Кернеса: найрезонансніші розслідування 2019 року

      Наші гроші 99 Читать новость на русском

      Журналісти програми "Наші гроші" зробили добірку найпопулярніших сюжетів 2019 року. До списку увійшли не ті відео, які подивилося найбільше глядачів, а ті, які отримали найбільше вподобань.

      "Мама любить швидкість"

      В українській політиці стандартна ситуація, коли коштовну нерухомість переписують на матерів, сестер, дружин та дітей. Нардеп Олександр Дубінський перевершив своїх попередників, адже сам він, за підсумками журналістського розслідування, володіє 24 квартирами та 17 авто. 

      Цікаво: Як журналісти "Наших грошей" виграли суд у Турчинова

      Однак нардеп запевняє, що покататися на люксових автомобілях йому дає мама. За останні п'ять років в автопарку жінки з'явилося сім дорогих машин. 

      Чим володіє Дубінський – дивіться у відео:

      Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди"

      У цьому сюжеті журналісти вперше окреслили групи впливу в "Зе-команді". З листування штабу Володимира Зеленського стало зрозуміло, що в середовищі кандидата діє чотири сфери впливу: "Дядя", "Нижні", "Регіони" та "Квартал". За останні пів року саме група "Дядя", під керівництвом Андрія Богдана, є найвпливовішою та найцентральнішою зі всіх. 

      Шокуючі факти з таємного листування "Зе-команди" – дивіться відео:

      Розкішні курорти, дорогі авто та мільйони прибутку: вся правда про Кернеса

      Матеріал, який сподобався шаленій кількості людей, і що важливо – має регіональну тематику. Журналісти програми приїхали у гості до найаскетичнішого міського голови України – Геннадія Кернеса. Якщо досліджувати його декларацію, то він – найаскетичніший мер в Україні, який володіє 

      Як живе і заробляє Геннадій Кернес – дивіться у відео:

       

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      13 січня
      15066
      Автор: Денис Бігус
      Теги: Слуга народу Новини України Наші гроші Розслідування Олександр Дубінський Андрій Богдан Геннадій Кернес Новини Харкова
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