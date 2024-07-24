ЗМІ писали, що у Москві підірвали військового топчиновника, але він спростовує

Вранці 24 липня у російській столиці сталася надзвичайна ситуація. Біля будинку на Синявській вулиці вибухнула автівка. За повідомленням ЗМІ, в ній перебував заступник начальника 89 радіоцентру військової частини супутникового звʼязку Росії Андрєй Торгашов. Утім, сам топчиновник заявив пропагандистам, що з ним все у порядку, а підірвана автівка – не його.

За інформацією ЗМІ, Торгашов нібито вижив після підриву, але залишився без ніг.

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Що писали ЗМІ про інцидент

Повідомлялося, що вибух стався на парковці біля одного із житлових комплексів. Попередньо, до автівки Toyota Land Cruiser невідомі прикріпили вибуховий пристрій. Перед тим, як прибули екстренні служби, перехожі витягнули військовика з пошкодженого автомобіля. Також в автівці начебто перебувала жінка. Ймовірно, його дружина. Її теж поранено.

49-річного Торгашова госпіталізували з травматичною ампутацією стоп.

Перехожі начебто витягають Торгашова з авто: дивіться відео

На півночі Москви вибухнула автівка військового топчиновника: дивіться відео

Тим часом офіційні джерела російської влади підтвердили вибух на півночі Москви, який стався внаслідок детонації предмета, встановленого на автомобілі. Також повідомляється про двох постраждалих. Щоправда, пропагандисти Кремля не уточнюють, що йдеться саме про військового начальника та його дружину. Слідчий комітет розпочав розслідування за фактом замаху на вбивство.

Кадри з місця вибуху на вулиці Синявській / Фото ЗМІ

Торгашов спростував інформацію у ЗМІ

У коментарі пропагандистському виданню Торгашов по телефону заявив, що повідомлення у мережі – фейк.

За словами військового, у нього ніколи не було Land Cruiser, і він не мешкає в районі, в якому вибухнула машина.

На питання, як пройшов його сьогоднішній ранок, він відповів, що звичайно, прокинувся і вже на роботі.

Водночас російські паблики почали писати, що, ймовірно, у підірваній машині знаходилася людина з таким же ім'ям і прізвищем, що і Торгашов, який не має стосунку до згаданої військової частини, але теж військовий.

Нагадаємо, що навесні на Запоріжжі підірвали місцевого "депутата"-колаборанта від путінської "Єдіной Расії".