Польща заарештувала українку, засуджену за незаконний продаж людських органів, – Reuters

У Польщі затримали 35-річну українку, яку в Казахстані засудили до 12 років ув’язнення за торгівлю людськими органами. Вона була учасницею міжнародного злочинного угруповання, яке продало 56 нирок на чорному ринку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Польські правоохоронці затримали 35-річну громадянку України, яку в Казахстані засудили до 12 років ув’язнення за участь у міжнародному угрупованні, що займалося незаконною трансплантацією органів.

Читайте також Біля "Чернігівської" у Києві сталася гонитва зі стріляниною: у поліції пояснили, що відбувалося

Засуджена за торгівлю органами українка намагалася втекти з Польщі

Жінку затримали на залізничному пункті пропуску між Польщею та Україною, коли вона намагалася залишити країну.

Вона перебувала у міжнародному розшуку з 2020 року. Її арешт провели за "червоним повідомленням" Інтерполу – це спеціальний запит до міжнародних правоохоронних органів на тимчасове затримання особи до екстрадиції.

За даними слідства, угруповання діяло у 2017–2019 роках та незаконно вилучало органи у людей для подальшого продажу на чорному ринку.

Потерпілими стали 56 осіб із різних країн, зокрема Казахстану, Вірменії, Азербайджану, України, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Таїланду. Організатори схеми отримували фінансову вигоду та зробили незаконний продаж людських органів постійним джерелом доходу.

Наразі прокуратура Польщі подала до суду клопотання про тимчасовий арешт терміном на один тиждень. Це необхідно для подальшої екстрадиції жінки до Казахстану, де вона має відбути призначене покарання.