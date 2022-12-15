Замість Путіна – Бут: у Держдумі не виключили поїздки торговця зброєю на Донбас

Російський торговець зброєю Віктор Бут, який нещодавно повернувся з американської в'язниці, може поїхати на Донбас. Як заявили у Держдумі, ця поїздка може відбутися вже зовсім скоро.

Про це росЗМІ розповів лідер ЛДПР та голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає 24 канал.

Варте уваги Хто така Бріттні Грайнер і чому її обміняли на найвідомішого в світі "торговця смертю" Бута

Найближчим часом Бут поїде на Донбас

Відповідаючи на питання чи планує він поїхати на Донбас, Бут сказав: "Хотілося б, звичайно, коли з'явиться можливість".

Слуцький не виключив, що Бут незабаром вирушить на Донбас. Він зазначив, що це відбудеться у "недалекому майбутньому". Думаю, що (Бут – 24 канал) буде на Донбасі, де на нього знають, де на нього чекають", – сказав Слуцький.

Він також додав, що Бут став членом ЛДПР.

Що відомо про обмін "торговця смертю"

Бут на прізвисько "торговець смертю" – колишній радянський військовий, який відбував 25-річний тюремний термін у США за звинуваченням у змові з метою вбивства американців, придбанні та експорті зенітних ракет та наданні матеріальної підтримки терористичній організації.

8 грудня США погодилися обміняти росіянина Вікторія Бута, якого засудили до 25 років позбавлення волі за торгівлю зброєю, на баскетболістку Бріттні Грайнер.

Якщо Бут – найвідоміший торговець зброєю, то Бріттні – одна з найвідоміших баскетболісток світу. Її затримали у лютому 2022 року. Зіркову спортсменку звинуватили у зберіганні картриджів для електронних сигарет, у яких було заборонене у Росії гашишне масло.