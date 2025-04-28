На Київщині помітили аномальне торнадо: еколог пояснив причину виникнення

У Київській області зафіксували торнадо. Користувачі соцмереж стверджують, що його появу помітили у Броварському районі.

Втім, експерти кажуть, що це природне явище було більше схожим на смерч, що мало чим відрізняється від торнадо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Яка причина виникнення торнадо на Київщині та як воно утворюється

Еколог Олександр Соколенко пояснює, що торнадо – це атмосферний вихор, який утворюється внаслідок зіткнення двох контрастних повітряних мас – холодної та теплої. Він зазначає, що чим більшою є їхня контрастність, тим більше ризиків для утворення таких атмосферних явищ.

Є регіони на планеті, де торнадо відбуваються частіше, наприклад, на півдні США або і в інших штатах, над якими пересуваються повітряні маси з океану. Коли вони зустрічаються з контрастними повітряними масами, це сприяє утворенню торнадо, тому вони там більш руйнівні й можуть знести цілі поселення, що подекуди й трапляється,

– каже Соколенко.

Він додає, що в Україні торнадо та смерчі менш небезпечні. Проте природа їхнього утворення однакова. За його словами, торнадо та смерчі й раніше були в Україні, але більше ці природні явища фіксуються саме на півдні країни, там, де з одного боку є вплив моря, а з іншого – більша сонячна активність.

Соколенко пояснює, що, коли на півдні стоїть спекотна погода з температурою повітря +40 градусів і раптом відбувається вторгнення арктичного повітря, за таких умов часто формується торнадо. Вони можуть виникати над морем або неподалік від берега.

Однак, через кліматичні зміни, які зараз відбуваються в Україні, їх може стати більше. Еколог зазначає, що торнадо, який помітили на Київщині, не був надто потужним. За його словами, якби хтось з людей опинився у його епіцентрі, то вихор міг би вирвати щось з рук у людини або максимум збити її з ніг.

Він додає, що таке природне явище виникло на Київщині через те, що спочатку фактично настало кліматичне літо, а потім відбулося вторгнення холодної повітряної маси. Соколенко зазначає, що торнадо у квітні є аномалією, адже здебільшого вони утворюються в Україні у період від червня до серпня.

За його словами, у майбутньому таких природних явищ ставатиме більше. Соколенко зазначає, що Україна щодо природних явищ потроху перетворюється на США.

До слова, у березні у Сполучених Штатах вирував руйнівний торнадо. Тоді стихія забрала життя щонайменше 34 людей.