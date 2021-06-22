Торнадо пронісся неподалік Монреаля: моторошне відео

Канадою пронісся потужний торнадо. Він наробив у лиха у Маскуші, що у передмісті Монреаля. Внаслідок удару стихії загинув чоловік.
Трагедія сталась пізно ввечері 21 червня. Внаслідок удару стихії вимушені покинути свої домівки від 50 до 100 місцевих жителів.
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Зазнали пошкоджень близько сотні будинків
За попередніми підрахунками, зазнали руйнувань від 75 до 100 будинків. Канадський Червоний Хрест вже направив допомогу та своїх працівників у постраждалий регіон.
Загинув батько трьох дітей
Місцева влада підтвердила загибель чоловіка – батька 3 дітей. Мер міста Маскуш уже висловив співчуття сім'ї жертви, наразі точні обставини загибелі – невідомі. Ще двоє осіб отримали легкі поранення.
У нас є будинки, які просто зірвало з фундаменту,
– сказав Гійом Трембле.
Також необхідно розчистити вулиці, адже на автошляхах – багато поламаних дерев та обірваних електропроводів.
Дивіться відео з Маскуша:
Дивіться на карті, де розташований Маскуш у Канаді
В Австралії виникли одразу 5 смерчів
Зазначимо, що відразу 5 смерчів на початку травня виникли в Австралії. Таке явище могли спостерігати одразу після шторму. Смерчі утворились біля узбережжя Нового Південного Уельсу. На щастя, постраждалих не було.