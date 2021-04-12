В Одесі арештували кримінального авторитета Нагладзе: був підозрюваним у замаху на Михайлика
Малиновський районний суд Одеси відправив під арешт лідера злочинної групи Торніке Герасіна (Нагладзе). Його з двома подільниками підозрюють у кількох десятках квартирних крадіжок. Раніше Нагладзе вже фігурував у справі про замах на активіста Олега Михайлика.
Джерело:"Думская"
Кримінальний авторитет – також відомий за прізвиськом "Інвалід", оскільки має інвалідність 1 групи. Перше засідання суду відбулося 11 квітня.
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Як пройшов суд
Судове засідання затягнулося до пізньої ночі, оскільки Торніке кілька разів симулював приступи та його забирала швидка допомога.
Згодом суддя все ж обрав запобіжний захід. Всіх чоловіків відправили під домашній арешт із можливістю вийти під заставу. Її розмір у підозрюваних відрізняється:
- Нагладзе – 1 мільйон 589 тисяч гривень;
- у його спільників – 1 мільйон 21 тисяча гривень за кожного.
За що їх арештували
Поліція Одеси 9 квітня повідомила про затримання трьох членів угруповання Торніке. Фігурантам 36, 39 і 44 роки, всі вони родом із Закавказзя.
Угруповання підозрюють у вчиненні понад 30 пограбувань квартир. Їм вдавалося виносити не лише цінні речі, а навіть і сейфи.
Слідчі встановили, що в групи була власна "служба розвідки", яка вичисляла заможних одеситів і давала інформацію напряму виконувачам крадіжок.
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Ще один із постійних членів банди зміг втекти. Як повідомили джерела в правоохоронних органах, сам Нагладзе через посередників намагався "вирішити питання" з судом, щодо запобіжного заходу без утримання під вартою.
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Який зв'язок із замахом на активіста
- Ввечері 22 вересня в Одеському дворі будинку стріляли в активіста Олега Михайлика – громадського активіста, лідера одеського осередку "Сила людей". Він отримав важке поранення.
- Тоді Нагладзе фігурував у справі як підозрюваний, однак до відповідальності його притягнути не змогли.
- Чоловіка, відправили під домашній арешт у листопаді 2018 року.
- Суддя ухвалила це рішення після численних клопотань. Зокрема, це були звернення з боку грузинського консульства, у зв'язку із важким станом здоров'я Торніке Нагладзе.
- Вже 22 червня 2019 року кримінального авторитета й інших підозрюваних взагалі відпустили на волю.
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