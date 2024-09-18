У сусідньому з Торопцем місті в Тверській області оголосили евакуацію

Вночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії пролунали вибухи. За попередньою інформацією, безпілотники уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі.

Стало відомо, що у сусідньому з Торопцем місті оголосили евакуацію. Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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Евакуація в сусідньому з Торопцем місті

У російських телеграм-каналах пишуть, що у сусідньому з Торопцем місті закриваються школи та дитячі садки.

Так, після удару дронів по складі боєприпасів у місті Торопець у Тверській області Росії у сусідньому місті Західна Двіна з 18 вересня закривають школи та дитячі садки.

Як повідомляють російські агентства, про закриття шкіл і дитсадків адміністрація Західнодвінського муніципального округу оголосила на своїй сторінці в соцмережі "Вконтакті".

"Шановні мешканці! Роботу дитячих садків і шкіл на сьогодні припинено" – цитують агентства публікацію, яку оприлюднила адміністрація.

Водночас на сторінці адміністрації Торопця в тій соцмережі з'явилося оголошення про евакуацію в місто Західна Двіна. У ворожих пабліках пишуть, що у школах і дитячих садках можна розміщувати евакуйованих.

Також в російських телеграм-каналах пишуть, що село, що знаходиться поряд з атакованим складом боєприпасів у Тверській області, через пожежу виявилося відрізаним для евакуації, люди чекають допомоги на березі озера, однак човнів на всіх не вистачає.



Вибух на складі боєприпасів в Торопці / Фото російський телеграм-канал

Про це пабліку повідомляють місцеві жителі, також про це пишуть родичі мешканців села Цикареве у мережі.

Як повідомляє мешканка району, зв'язок із жителями села зник, але до цього жителі Цикареве просили для евакуації як мінімум 5 човнів. Місцева влада поки не дісталася жителів, які чекають на березі.

Як з'ясував телеграм-канал, село Цикареве знаходиться прямо навпроти складів однієї з військових частин. З огляду на карти, склади розташовані в передмісті Торопця – поряд з селами Цикареве, Кудине та Заріччя.



Село Цикареве на карті / Фото з російського телеграм-каналу

Паблік раніше зазначав, що в Торопці знаходиться військова частина 54169 ТТ. Також у Торопці знаходиться ще одна військова частина – колишня військова частина 55443, нині – 11777.

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