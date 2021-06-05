Тортури Протасевича: як українцям вдалося уникнути наслідків режиму

Українці свого часу не дали Віктору Януковичу перетворитися на другого Олександра Лукашенка. На білоруському прикладі є чергова відповідь на запитання "За що померла Небесна Сотня".

Відповідь – дуже страшна – мовиться про інтерв'ю білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, показане на тамтешньому державному телебаченні. Інтерв'ю того журналіста, заради якого Лукашенко піднімав бойові літаки й брехав про бомбу на облавку пасажирського лайнера, лише його приземлити у Мінську й арештувати Протасевича.

До теми Проросійські бойовики на Донбасі погрожують розстріляти Протасевича в разі екстрадиції

Наразі вже в ефір з арештованим журналістом вийшло страшне інтерв'ю – півтори години, які неможливо дивитися без емоцій. Ти дивишся, як людина саме себе обмовляє, сама на себе наговорює, як зізнається у тому, чого не вчиняла – і не тільки на себе наговорює, але й на колег та на друзів.

Слова з Протасевича вибивали силою

Дивишся й розумієш, що ті всі слова з нього вибивали силою, адже інакше просто неможливо так от раптово змінити свій світогляд: коли ти ще учора називав Лукашенка диктатором, а сьогодні вже раптом кажеш, що в того "сталеві яйця" і ти його щиро поважаєш.

Водночас ти розплачешся, бо тебе до сліз доведе лисий лукашенківський пропагандист, який цинічно розпитує про твою майбутню долю, і коли ти руки піднімеш обличчя закрити й сльози витерти – то на секунду перед телекамерами засвітиш свої криваві рани.

Такі сліди на зап'ястях з'являються, коли тебе прикутого кайданками катують, а ти від нестерпного болю сіпаєш руками інстинктивно з усіх сил. Тож у всьому, що наговорив Протасевич – віри немає взагалі. Звісно, він зараз наляканий й буде казати усе, що від нього вимагатимуть – лише б уникнути нових тортур.

Зверніть увагу Такого в Білорусі ще не було, – Шушкевич про інтерв'ю Протасевича для провладного телеканалу

Білоруси та Росіяни досі живуть в СРСР

Однак я про інше, про те, що і білоруси зі своїм Лукашенком, і росіяни зі своїм Путіним – вони і досі живуть в Радянському Союзі. Тільки не в тому, де смачний пломбір й "ковбаса по 2,20", а в тому СРСР, де не може бути свободи слова та свободи думки, де усіх інодумців записують у вороги народу й з яких КДБ катуваннями вибиває зізнання.

Вони досі в тому живуть – це в Україні часи сталінських репресій 1937 року є давнім минулим, але для білорусів і для росіян – це страшне сьогодення. Заради цього і стояв Майдан:

щоб не було диктатора на Банковій;

щоб опозиційних до диктатора політиків не вбивали у середмісті Києва;

щоб у підвалах СБУ не було катівень для опозиційних журналістів.

Актуально Усі стали мішенями, – психологи порівняли "інтерв'ю" Протасевича з методами "Аль-Каїди"

В нас був Майдан і цього усього нам не сталося, але Майдану не було ані в Білорусі, ані в Росії – то ж в них те все нині є – і диктатори, і катівні для незгодних та інодумців.