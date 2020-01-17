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      Торжество бесправия. Как Путин хочет изменить Конституцию

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      Владимир Путин / Getty Images

      На фоне кадровых перестановок в российской власти и предложений Владимира Путина о перераспределении функций государственных институций главное, что было сказано в Кремле, – об отказе от примата международного права – осталось почти незамеченным.

      А ведь это и есть самое настоящее превращение России в Советский Союз – в гораздо большей степени, чем появление Госсовета по образу и подобию президиума Верховного Совета СССР или разрешение безгласной Госдуме утверждать правительство. Это означает, что Россия раз и навсегда – по крайней мере, до следующих изменений Конституции – отказывается от своих международных обязательств. Что над Путиным и компанией больше никого нет. Что не стоит рассчитывать на уважение к международным договорам и исполнение решений международных судов.

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      Особый привет тут, кстати, хочется передать тем западным политикам, кто настаивал на возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, мотивируя это свое решение прежде всего необходимостью сохранить за гражданами этой страны возможность обращаться в Европейский суд по правам человека. Результат, конечно, замечательный. С одной стороны, российская делегация вернулась в ПАСЕ без выполнения условий, с которыми было связано приостановление части ее полномочий, а с другой – Путин хладнокровно растоптал возможности своих соотечественников искать справедливости в международных институциях, сделал их заложниками "басманного правосудия".

      И это при том, что юрисдикция ЕСПЧ не сильно мешала российскому руководству, процессы длились годами, никакого серьезного влияния на махину российского правосудия они оказать не могли. Но само осознание того факта, что есть еще кто-то, кто может за тебя решить судьбу твоих крепостных, не могло не доводить этих новоявленных бар до бешенства. Они давно хотели от всего этого избавиться – от международных судов, которые заставляли их, пусть и эпизодически, уважать права человека, от международных соглашений, которые заставляли их признавать территориальную целостность стран, территории которых они оккупировали. От самого понятия закона, которое больше не имеет особого значения в Российской Федерации и не должно больше никому из них мозолить глаза. И вот наконец-то у них получилось. Это и есть их настоящий транзит – от ошметков права к торжеству бесправия.

      Источник: Грани.ру

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      Автор: Віталій Портников
      Теги: Новини політики Публікації Володимир Путін Відставка уряду Росії Новини Росії Європейський суд Конституція
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