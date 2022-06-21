Тошківка повністю під окупацією росіян, – очільник Сєвєродонецької РВА

На Сході нашої держави тривають запеклі бойові дії. Збройні Сили України воюють за кожен метр нашої землі.

Ситуація в Сєвєродонецьку продовжує бути напруженою. Про це розповів голова районної військової адміністрації Роман Власенко в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Росіяни окупували Тошківку

За словами Власенка, за Сєвєродонецьк тривають бої. Він погодився із висновком фахівців Інституту вивчення війни про те, що цей тиждень може бути вирішальним, а бої ще більш інтенсивними.

Крім того, росіяни маневрують і навколо Сєвєродонецька.

Були повідомлення про маневри військової техніки та особового складу довкола Сєвєродонецька з боку Тошківського напрямку. На сьогодні, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між Долиною та Гірським,

– каже Власенко.

Він повідомив, що на цьому напрямку російських загарбників зупиняли наші воїни, але вони пробують штурмувати далі.

Що відбувається на фронті

Генштаб на ранок 21 червня повідомляв про те, що росіяни продовжують свої наступи та обстріли на усіх напрямках боїв. Натомість українські військові успішно протистоять ворогу. Наші ЗСУ добре впорались із загарбниками на Слов'янському напрямку. Вони зупинили штурм росіян біля Богородичного та Долини. Але при цьому ворожі обстріли не припинялися. Зокрема, окупанти обстрілювали об'єкти цивільної інфраструктури поблизу Богородичного за допомогою авіації.

Але були цинічні обстріли ворога й на інших ділянках фронту. Зокрема, в Авдіївці вони знищили школу. Обстріляли будівлю з реактивної системи залпового вогню "Град" з магнієвим зарядом. У цьому місті ця школа вже третя, яка постраждала від обстрілу російських окупантів. Загалом у Донецькій області загарбники зруйнували близько 200 шкіл. Це зайвий раз доодить, що росіяни прийшли на нашу землю нищити та вбивати мирних людей та інфраструктуру.

Окрім цього, за даними Генштабу, російські загарбники також наступали на Миколаївку, Вершину та Семигір'я. А така ж сама спроба поблизу Мар'їнки ворогу не вдалась. На цьому напрямку й досі тривають запеклі бої. Також російські окупанти били по цивільній інфраструктурі поблизу Покровського, Миколаївки, а також Білогорівки.

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