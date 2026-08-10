Кремль кинув виклик Apple, щоб створити над Росією "цифрову завісу"

Кремль мріє створити повністю ізольований інформаційний простір, аби стежити за громадянами. Задля цього російська влада, зокрема, почала масштабний тиск на світового технологічного гіганта Apple.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як Кремль створює "цифрову завісу" для своїх громадян?

Російська влада порушила антимонопольну справу проти Apple через відмову компанії попередньо встановлювати MAX і російський магазин застосунків на свої пристрої.

У такий спосіб Москва намагається змусити більше людей користуватися підконтрольними державі сервісами.

Просування MAX є частиною ширшої політики Кремля зі створення власного, контрольованого державою цифрового простору.

Нагадаємо, що Росія поступово обмежує роботу міжнародних сервісів і замінює їх російськими платформами.

Раніше російська влада вже посилювала контроль над інтернет-інфраструктурою, блокувала месенджери та створювала базу IMEI мобільних пристроїв. Просування MAX – ще один крок у цьому напрямку.

Росія фактично будує так звану "цифрову завісу" – ізольований інтернет-простір, де держава контролює основні сервіси та інфраструктуру. Це дає Кремлю більше можливостей для стеження за населенням і поширення пропаганди.

До слова, вже у жовтні Кремль планує почати нову хвилю прихованої масової мобілізації. Росіян змушуватимуть підписувати тіньові контракти, їм обмежать виїзд за кордон.