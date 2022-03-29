Той, хто підриває довіру до керівництва країни під час війни, – працює на ворога

29 березня 2022 , 14:34
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Роман Донік

Джерело:

телеграм Романа Доніка

В умовах війни активізувалося чимало "диванних стратегів", лідерів суспільної думки та політиків-популістів, які свідомо або не свідомо вносять розбрат і намагаються послабити Україну. Це і є п'ята колона.

Вся мразота, яка підриває довіру до воєнного керівництва країни під час війни –  працює на ворога.

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Вся мразота, яка намагається вбити клин між Міністерством оборони, Генеральним штабом і головкомом під час війни –  працює на ворога.

Вся мразота, яка підриває довіру до ЗСУ та дискредитує їх під час війни –  працює на ворога.

Ніяких виправдань

Якими б святими мотивами вони це вам не пояснювали. Під час війни –  це робота на ворога. Крапка.

Це я пишу як людина, котра мінімум чотири дні в неділі сумарно проводить в рейдах та на виїздах спільно з нашими захисниками.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського:

 

Автор: Роман Донік