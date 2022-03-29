Той, хто підриває довіру до керівництва країни під час війни, – працює на ворога

В умовах війни активізувалося чимало "диванних стратегів", лідерів суспільної думки та політиків-популістів, які свідомо або не свідомо вносять розбрат і намагаються послабити Україну. Це і є п'ята колона.

Вся мразота, яка підриває довіру до воєнного керівництва країни під час війни – працює на ворога.

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Вся мразота, яка намагається вбити клин між Міністерством оборони, Генеральним штабом і головкомом під час війни – працює на ворога.

Вся мразота, яка підриває довіру до ЗСУ та дискредитує їх під час війни – працює на ворога.

Ніяких виправдань

Якими б святими мотивами вони це вам не пояснювали. Під час війни – це робота на ворога. Крапка.

Це я пишу як людина, котра мінімум чотири дні в неділі сумарно проводить в рейдах та на виїздах спільно з нашими захисниками.

#Save Ukraine – дивіться звернення Президента Зеленського: