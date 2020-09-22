Toyota випустила гарячий хетчбек. Вона розпочне серійне виробництво моделі GR Yaris заради участі у чемпіонаті світу з ралі. Японці хочуть випустити 25 тисяч таких хетчбеків – це крута новина для прихильників марки.

Про перший по-справжньому гарячий хетчбек від Toyota – у випуску "Авто24" на 24 каналі.

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Нещодавно на заводі Toyota Motomachi саме розпочали випуск бойового GR Yaris, який розробили спортивні команди Toyota Gazoo Racing (TGR) та Tommi Makinen Racing.



Toyota Yaris GR / Фото toyota-europe

Версія для європейського ринку матиме 1,6-літровий турбомотор потужністю 260 сил, який йтиме в парі з 6-швидкісною механікою. Це прискорює хетчбек за 5,5 секунд і автівка здатна набирати максимум 230 кілометрів за годину.

Повний привід GR Yaris оснащено диференціалом Torsen, спортивною підвіскою та 18-дюймовими гоночними шинами. І хоча за машиною вже почали полювання колекціонери, коштуватиме вона недешево. До прикладу, в Німеччині за авто доведеться віддати майже 30 тисяч євро.

Огляд Toyota Yaris GR: відео

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Виявляється, навіть покупці Mercedes G-class прагнуть зекономити. І хоча більшість покупців звикли думати, що такі машини бувають лише з моторами V8, китайський ринок отримає 4-циліндрову версію.