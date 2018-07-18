11:30
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці

156 Читать новость на русском
Топ-10 нових автівок, які купували українці
Топ-10 нових автівок, які купували українці / 24 Канал

За першу половину 2018 року в Україні на облік було поставлено 39,5 тисяч нових легкових автомобілів – на 7% більше, аніж за аналогічний період 2017 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Лідером вподобань у 2018 році в Україні стала японська Toyota – 4893 одиниці, тобто майже кожна восьма нова автівка, зареєстрована в нашій країні за січень-червень. На другому місці Renault – 3839 автівок. Зовсім небагато французам програє Volkswagen – 3692 автівки, причому у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року рівень продажів машин цієї німецької марки виріс на 44%.

Читайте також: Скільки буде коштувати легалізація "євроблях"

До топ-10 також потрапили Skoda, Nissan, Hyundai, Audi, KIA, Ford та Mazda.Найвищі темпи росту – у Audi, нових автомобілів цієї українці придбали на 84% більше, аніж рік тому.

Найпопулярніші авто в Україні

Найпопулярніші марки автомобілів в Україні

Найпопулярнішою ж моделлю в першому півріччі 2018 в Україні став Renault Duster – 1450 нових автомобілів цієї моделі було поставлено на облік. Позначку у 1000 нових автівок подолало ще 6 моделей – Toyota RAV-4, Audi A3, Volkswagen Golf, Toyota Camry, Hyundai Tucson і Renault Logan.

Читайте також: Рада проголосувала за закони про "євробляхи"

найпопулярніші авто в Україні

Теги: Новини України Публікації статистика Авто
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
сьогодні, 11:01 Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці
149
ЧС-1958 з футболу: спалах Пеле, показ на теле і вічний рекорд
сьогодні, 10:01 ЧС-1958 з футболу: спалах Пеле, показ на теле і вічний рекорд
461
Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
сьогодні, 08:43 Чи варто пересадити ЦВК на "євробляхи", або Без демонстрантів парламентська машина не працює
Михайло Поживанов 657
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
17 липня, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 2237
Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
17 липня, 21:01 Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
Настя Сукач 7335
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Клімкін розповів про обурливі мотиви Росії на "нормандській зустрічі"
 20 червня , 22:03
У Києві конфлікт молодиків переріс у постріли: одна особа перебуває у лікарні
24 червня , 03:05
Новий погляд SKODA OCTAVIA: тест-драйв від Авто24
21 лютого , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук