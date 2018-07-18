Toyota та інші: автовиробники назвали топ-10 нових автівок, які купували українці

За першу половину 2018 року в Україні на облік було поставлено 39,5 тисяч нових легкових автомобілів – на 7% більше, аніж за аналогічний період 2017 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Лідером вподобань у 2018 році в Україні стала японська Toyota – 4893 одиниці, тобто майже кожна восьма нова автівка, зареєстрована в нашій країні за січень-червень. На другому місці Renault – 3839 автівок. Зовсім небагато французам програє Volkswagen – 3692 автівки, причому у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року рівень продажів машин цієї німецької марки виріс на 44%.

Читайте також: Скільки буде коштувати легалізація "євроблях"

До топ-10 також потрапили Skoda, Nissan, Hyundai, Audi, KIA, Ford та Mazda.Найвищі темпи росту – у Audi, нових автомобілів цієї українці придбали на 84% більше, аніж рік тому.

Найпопулярніші марки автомобілів в Україні

Найпопулярнішою ж моделлю в першому півріччі 2018 в Україні став Renault Duster – 1450 нових автомобілів цієї моделі було поставлено на облік. Позначку у 1000 нових автівок подолало ще 6 моделей – Toyota RAV-4, Audi A3, Volkswagen Golf, Toyota Camry, Hyundai Tucson і Renault Logan.

Читайте також: Рада проголосувала за закони про "євробляхи"