У давнину дзеркало вважали містичним предметом і дверима в потойбічний світ. Предки вірили, що новонароджена дитина ще не має міцного захисту, тому дзеркальна поверхня може вкрасти її душу або накликати злих духів, пише 24 Канал.

Чому не можна дивитися на немовля у дзеркало

Через це виник цілий перелік народних страхів. Люди переконували, що малюк, який рано побачить себе в дзеркалі, довго не починатиме говорити, зазнає сильного переляку, буде погано спати або навіть затримається в розвитку. Деякі забобони взагалі пророкували дитині пізню появу зубів або косоокість через роздивляння свого силуету.

Що цікаво, до хрещення або до виповнення малюкові одного року дзеркала в хаті часто завішували тканиною. У народі щиро вірили, що дитяча енергетика формується поступово, а відображення здатне її зруйнувати та принести у дім хвороби чи постійний плач.

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Чи можна малюкам дивитися у дзеркало / Фото Magnific

Утім, уся ця багата міфологія не має жодного наукового підтвердження, а сучасна педіатрія та дитяча психологія давно розвіяли подібні страхи. Лікарі навпаки радять знайомити немовлят із дзеркалом уже з кількох місяців, оскільки це чудово розвиває зір, зосередженість та просторову орієнтацію. Приблизно до півтора року малюки взагалі не розуміють, що бачать себе, а сприймають рухи у склі як захопливу гру з іншою дитиною.

Жодне наукове дослідження не виявило зв'язку між дзеркалами та затримкою мовлення чи неспокійним сном. Тому кожен сам має вирішити, чи вірити в прикмети предків. Однак наука радить не вигадувати зайвих приводів для тривоги й спокійно показувати малюкові світ.

Раніше наша редакція розповідала, чи справді не можна показувати немовля стороннім до 40 днів.