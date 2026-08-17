Навколо рукостискання в рукавичках століттями формувалися суворі заборони та містичні перестороги, які й досі змушують багатьох людей знімати цей аксесуар під час зустрічі. Про це детальніше – розповідає 24 Канал.

Чи можна потискати руку в рукавичках

Ця традиція зародилася ще в часи лицарів, які скидали важкі залізні рукавиці, аби довести свої мирні наміри та показати відсутність зброї в руках. Однак з часом цей суто практичний жест набув містичного змісту.

Наші предки вірили, що контакт через тканину чи шкіру зводить між людьми стіну недовіри. Рукостискання в рукавичках почали вважати поганим знаком, що віщує сварки, розрив дружби або фінансові збитки. Ба більше, побутувало повір'я, ніби той, хто ховає долоню під час привітання, намагається непомітно передати іншому власні біди та недуги.

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Водночас у сучасному світі всі ці містичні побоювання не мають жодного наукового підґрунтя, доведеного фактами чи дослідженнями. Будь-які народні прикмети виникали в часи, коли люди прагнули знайти просте пояснення раптовим негараздам і перекладали відповідальність за життєві невдачі на випадкові побутові дрібниці.

Тому кожен сам вирішує, чи звертати увагу на давні забобони. Справжня міцність людських стосунків, щирість намірів та успіх у справах залежать лише від вчинків і взаємної поваги, а не від шматка тканини на руці під час вітання.

Як правильно вітатися / Фото Magnific

До речі, у побуті існує ще чимало подібних містичних забобонів, пов'язаних із повсякденними речами. Раніше ми розповідали, чому за народними прикметами категорично не можна переступати через віник та яку небезпеку для здоров'я та фінансів у цьому вбачали наші предки.